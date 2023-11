Kopić kritizirao Dinamo: Kakva je to vizija? Sve je kontra onoga što se do sada radilo

Bivši trener Dinama Željko Kopić u emisiji Sport nedjeljom osvrnuo se na klub iz Maksimirske 128 koji je i sam vodio od prosinca 2021. do travnja 2022. godine. Dinamo se ne snalazi u Konferencijskoj ligi, a ni ne drži prvo mjesto u domaćem prvenstvu. Kopić smatra da je Dinamo danas klub bez vizije što, kaže, nije bio slučaj dok je on bio u klubu.

- Postoje tri načina funkcioniranja. Prvi je da imaš sportskog direktora, sportski sektor, koji izabere roster igrača za sezonu i prezentira treneru. I kažu: ambicije su prvenstvo, kup... I sad ti kao trener, želiš se uklopiti u priču ili ne želiš. Ako misliš da taj kadar igrača nije dobar, odbiješ posao. Ali onda ne možeš sutra doći i reći - ja sam uzeo momčad, ali nisam baš zadovoljan kadrom - rekao je Kopić i nastavio:

- Druga opcija je da ljudi u klubu prepoznaju neku osobu kao menadžera engleskog tipa. Budžet ti je toliki i toliki, kontroliraš transfere, momčad na terenu. Imaš skaute, ljude koji si izabereš, ali ti objedinjuješ cijelu priču i preuzimaš potpunu odgovornost. Imaš treću, a u toj nije sve kako bi moralo biti u klubovima, gdje imaš sportskog direktora, direktora razvoja nogometa... Dinamo je, dok sam ja bio, funkcionirao na taj način. Ja imam i jednu i drugu funkciju, ali imam ljude u klubu s kojima sjednem i razgovaramo. Kad je došla ponuda za Oršića, ja sam procijenio da mi on treba, uprava kluba je respektirala moju odluku i Oršić je ostao. E, sad. Gdje je Dinamo u problemu ove godine... Da bi funkcionirao na taj način, ti ljudi moraju imati neki odnos, oni se moraju poznavati, oni moraju vjerovati jedni drugima.

Dotaknuo se i ljetnog prijelaznog roka i Dinamovog dovođenja igrača.

- Ja ne znam tko je donosio odluke što se tiče dovođenja igrača jer to nitko nije jasno iskomunicirao. Dovođeni su igrači koji su došli na posudbu s opcijom otkupa ugovora. Znači, to je kao da su došli na jednogodišnju probu. Ako ih stavljaš, to znači da ih razvijaš. Ako ih na kraju ne otkupiš, ti si ih razvijao za nekog drugog, a nekog svog, mlađeg ili iz kadra, zapostaviš. Bernauer i Mihajličenko dovedeni su kao pojačanja, a nisu se pokazali kao ultimativno pojačanje da možeš reći da je donio ekstrakvalitetu. I onda kad si vidio da ti kadar nije dovoljno dobar ide se u vraćanje Ademija i Theophilea, koji je sjajan igrač i profesionalac, ali ima 34 godine. I onda treća - igrači vraćeni s posudbe. Ti sad kad to sagledaš, ti jednostavno ne vidiš koja je to vizija. U Dinamu je uvijek bio jasan plan. Naravno da je bilo grešaka u hodu jer onaj koji radi taj i griješi. Možeš imati plan slijediti klupsku viziju i pogriješiti, ali ovo je sve kontra onoga što je Dinamo do sada radio - smatra Kopić koji je Dinamo vodio 19 službenih utakmica u kojima je upisao 13 pobjeda, dva remija i četiri poraza.