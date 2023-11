Dinamo i Jakirović dobili su veliko pojačanje: Plavi majstor vratio se nakon gotovo dva mjeseca

Nepotpuno zaliječni igrač ne bi trebao igrati, no Segej Jakirović stavio ga je u početni sastav protiv Hajduka i Bruno Petković izržao je 44 minute. Potom je u dvoboju naše reprezentacije s Turskom želio pomoći, no ni to nije bila dobra odluka. Nakon ta dva pokušaja povratka na travnjake Petković je samo obnovio pa i pogoršao svoju ozljedu.

- Svi smo krivi, možda i ja, možda i izbornik, možda i Petković koji je rekao da je spreman i da može, pa nitko ne bi stavio igrača koji kaže da nije spreman - govorio nam je nakon tih obonovljenih ozljeda trener Dinama Sergej Jakirović.

Da, Bruno je želio pomoći i Dinamu i reprezentaciji, išao je i na tretmane u Beograd, no dok mišić nije potpuno zacijelio, nije bilo smisla stavljati ga. Stoga su i Jakirović i Dalić, a valjda i Petković, prametno napravili kad je ostao na treninzima u Dinamu, a nije bio s reprezentacijom na utakmicama s Latvijom i Armenijom. Ostao je trenirati i sad već ima nekoliko ozbiljno odrađenih treninga s plavima i spreman je za povratak na travnjak. Bit će u kadru Dinama za subotnji maksimirski derbi s Osijekom, no Jakirović još nije odlučio hoće li s njim krenuti od početka ili će dobiti manju minutažu.

Naime, Petković do ovih posljednjih treninga nije ozbiljno radio dva mjeseca i sad će sigurno trebati i neko vrijeme da dođe do optimalne forme. No, povratak Petkovića puno će značiti Dinamu u posljednjih šest utakmica ove polusezone u kojima Dinamo nema pravo na kiks želi li se približiti Hajduku i želi li u skupini Konferencijske lige u susretima s Astanom u Kazahstanu i Ballkanijem u Maksimiru preko dvije pobjede doći do europskog proljeća.