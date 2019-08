Kontroverzni štovatelj četnika iznenadio je mnoge! Ima milijune, a bavi se ovim...

Nakon što su zarađivali milijune dolara u NBA ligi, sportsko umirovljenje donijelo im je neku posve drugu stvarnost. Mnogima i teško prihvatljivu. Jer nije lako započeti novi život kada više niste u središtu pozornosti, kada vas nitko ne tapša po ramenu, kada vam se vrata više sama ne otvaraju.

Neki su se izgubili jer su preko noći ostali bez milijuna koje su dobivali za loptanje budući da su s novcem loše gospodarili ili su pak imali zle ili nedovoljno stručne financijske savjetnike. A ima i onih koji su u svom hedonizmu prešli granicu pa su se odali piću i narkoticima. No, srećom, ima i oni koji su pametno investirali i pokrenuli neke posve nove karijere i u ovoj priči bavit ćemo se njima.

Jer nisu se svi snašli i postali treneri, skauti, agenti, generalni menadžeri ili pak bogato plaćeni stručni analitičari poput Shaquillea O’Neala i Charlesa Barkleya koji svoju originalnost skupo prodaju TNT televiziji.

Doduše, osim što se zabavlja na račun nespretnosti NBA igrača (popularni su njegovi prilozi nazvani Shaqtin A Fool), Shaquille O’Neal pušta glazbu u noćnim klubovima i na festivalima...

Shaq puštao glazbu na Zrću

Tako je nedavno gostovao i na jednom festivalu na plaži Zrće, kod nas na Pagu.

I dok Shaq to radi povremeno, ali dugi niz godina, Rony Seikaly (54) postao je profesionalni “disc jockey”. Ovaj bivši centar Miamija, Golden Statea, Orlanda i New Jerseya danas pušta glazbu u elitnim noćnim klubovima u Las Vegasu, Miamiju, New Yorku, Los Angelesu, na Ibizi...

Jedan od onih koji se dugo tražio nakon završetka karijere bio je slavni Bull Scottie Pippen (53), a bilo mu je tim teže jer je iz dva braka i dvije veze imao sedmero djece. Nakon niza neuspjelih pokušaja da se vrati na parket, dugogodišnji suigrač našeg Tonija Kukoča na koncu je prihvatio bolnu istinu da je sportska karijera prolazna pa se s vlastitim bratom upustio u posao sa stočarskom farmom u Arkansasu. A s nje mu je nedavno nestala oprema, uključujući i dva traktora, vrijedna 50.000 dolara pa je ponudio nagradu od 2500 dolara onome čija informacija dovede do lopova i njihova uhićenja.

Takvih problema, srećom, zasad nema Darko Miličić (34), kontroverzni drugi pick drafta iz 2003. Na imanju od 50 hektara on već dvije godine uspješno uzgaja jabuke i trešnje, a njegov traktor nitko ne pokušava ukrasti. Nakon završetka NBA karijere (2013.) pokušao se baviti kik-boksom, ali je izgubio već u prvoj borbi, i to tehničkim nokautom, pa mu takvo što više nije palo na pamet. No svoju ludost izrazio je tetovažama s likovima četničkih vođa Draže Mihailovića, Momčila Đujića i Nikole Kalabića što će reći da je istomišljenik ratnog zločinca Vojislava Šešelja.

Prijatelj politički vrlo suspektne osobe jest i Dennis Rodman. Čovjek koji se nakon igračke karijere “udao za samog sebe”, a bio je to vrlo pomaknuti performance, danas je samozvani politički ambasador i predstavlja se kao prijatelj sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una. Tijekom puta u Sjevernu Koreju tako se napio da je njegov menadžer Darren Prince kazao da ga takvog nikad nije vidio, a svjedočio je njegovom pijanstvu jer Rodman je, nažalost, alkoholičar kojemu ni tri terapijska pokušaja nisu pomogla.

Za razliku od Rodmana, koji je ipak sačuvao nešto od svog novca, Antoine Walker iz Celticsa uspio je potrošiti sve što je zaradio, a u 13 sezona pripalo mu je više od 100 milijuna USD. Nekoliko godina nakon što je 2010. proglasio osobni bankrot, Walker uspio se zaposliti u tvrtki Morgan Stanley Global Sports and Entertainment kao financijski savjetnik koji podučava buduće košarkaške zvijezde. Od koga ćete bolje naučiti što sve ne smijete raditi sa svojim novcem nego od čovjeka koji nije shvaćao da je imati sedam luksuznih automobila postao problem.

Puno pametnije svoj novac ulagao je Hakeem Olajuwon, jedan od najvećih centara u NBA povijesti. On ljeti radi individualne treninge centarske tehnike s veličinama kao što su Kobe Bryant, LeBron James i Dwight Howard, a tijekom košarkaške sezone ulaže u nekretnine pa ih potom prodaje. Jednom riječju, Hakeem The Dream trgovac je nekretninama iako nije bio prisiljen to raditi, jer je dovoljno zaradio u karijeri, no nije htio ljenčariti kod kuće.

Ni Karl Malone (56) ne radi ono što radi danas iz nužde jer je u igračkoj karijeri (najviše u Utah Jazzu) zaradio 105 milijuna USD, no čovjek danas vozi kamion. Uz praćenje svojih ulaganja, u više vrsta poslova, Karl Malone nađe vremena i da odveze koju turu jer mu je to gušt odnosno “part-time-job”.

Dok je igrao, zvali su ga Poštar (Mailman) jer bi uvijek dostavljao traženi broj koševa, a sada kamionom dostavlja robu. No Karl je danas ozbiljan biznismen i vrlo je zaposlen, daleko od nekoga tko svoje sportske umirovljeničke dane provodi u besposličarenju na kućnom bazenu ili pak na golf-terenima. Njegova kompanija Malone Properties bavi se raznovrsnim poslovima, od prodaje rabljenih i novih automobila i vođenja radioemisije, preko šumarstva, uzgoja stoke, ali i jelena do organizacije lova. Radom u prirodi bavi se i nekadašnji centar iščezlih Vancouver Grizzliesa Bryant Reeves (46), gromada od 213 cm i 150 kg (u igračkim danima). Bivši košarkaš kojeg su zvali “Big Country” ima veliki ranč u Oklahomi i bavi se uzgojem stoke.

Peterostruki NBA prvak sa Spursima Tim Duncan zaradio je u karijeri 200 milijuna USD i prema svom novcu se odnosio vrlo pažljivo što dokazuje i to da je odjeću kupovao u trgovinama casual robe Old Navy. No on je pak jedan od onih koji je imao loše iskustvo s financijskim savjetnikom. Štoviše, izvjesnog Charlesa Banksa Duncan tuži za uloženih 25 milijuna dolara u loše poslove s hotelima, sportskom opremom i vinarijama. Možda i zato, otkako se 2016. umirovio, Duncan naveliko trenira slobodnu borbu, da bi se i osobno obračunao sa svojim bankarom. Njegov MMA trener ističe da mu to sjajno ide, ali nikako ga ne uspijeva nagovoriti da jednom u borbi i nastupi. Tko zna, možda ga ipak više zanima trenerski posao koji mu je ponuđen u njegovim Spursima pa je u toj ulozi i sudjelovao u vrednovanju ovogodišnjih draft kandidata među kojima je bio i naš Luka Šamanić kojeg su, na koncu, Spursi i uzeli.

I dok je Tim Duncan (43) budući stanovnik Košarkaške kuće slavnih, jedan njegov kolega koji je 2008. uvršten u galeriju slave radi posve neočekivan posao. Nakon 15 godina provedenih u NBA ligi i 23.000 koševa, Adrian Dantley radi kao civilna osoba koja na raskršima pomaže školskoj djeci prijeći cestu.

Vlasnik brenda i NBA kluba

Najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan mogao je nakon karijere sjediti kod kuće i uživati od zarade tijekom karijere. No njegov natjecateljski živac mu nije dao mira pa je u suradnji s Nikeom pokrenuo danas vrlo popularnu sportsku opremu Jordan Brand, a odlučio je biti i prvi NBA košarkaš koji je postao vlasnik jednog kluba. Jordan je kupio Charlotte Hornetse koji nisu ugrozili njegovo bogatstvo. Štoviše, procjena je da Air Jordan ovog trenutka vrijedi gotovo dvije milijarde dolara.

