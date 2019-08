Mario Rajšić postao prvak Europe!

Mario Rajšić, student vukovarskog Veleučilišta Lavoslav Ružička, postao je prvak Europe na Studentskom prvenstvu Europe u košarci koje je održano u Portu u Portugalu.

Rajšić je prvoga dana, u kvalifikacijama u kojima je sudjelovalo 25 igrača, i u finalnome danu, u kojem su se natjecala 3 najbolja igrača, ostvario najbolji rezultat. Rajšića u ovome velikom uspjehu nije omela niti ozljeda s kojom se borio.

Upravo ta činjenica omogućila je Mariju da u Vukovar donese još jedan pehar i to nagradu za Fair PlayWinnera, odnosno (nagrada za koju su glasali svi kapetani ekipa na natjecanju).

U portu je održano i Studentsko prvenstvo Europe u košarci 3x3 na kojemu je, u konkurenciji 21 ekipe iz 21 europske države, Veleučilište Lavoslav Ružička osvojilo 15. mjesto.

Vukovarska studentska reprezentacija, u sastavu Arian Jovanović, Mario Rajšić, Aleksandar Kapović i Alan Mesić, natjecanje je završila sa tri pobjede i šest poraza.

U grupnoj fazi natjecanja (skupina D, šest ekipa) pobijedili su University of Istanbul iz Turske (19:9) i University of Budapest iz Mađarske (17:13) a poraženi od University of Malaga iz Španjolske (19:16), domaćina University of Porto iz Portugala (17:16) i University of Vilnius iz Litve (21:8).

U osminu finala momčad vukovarskog veleučilišta plasirala se kao četvrto plasirana iza ekipa iz Vilnusa, Porta i Malage.

U osmini finala izgubili su od University of Göttingen iz Njemačke (21:7), da bi u razigravanju od 9. do 16. mjesta pobijedili University of Minho iz Portugala sa 21:14 a izgubili od Sofia University iz Bugarske 19:18 i University of Barcelona iz Španjolske 21:14.

Prvo mjesto osvojili su studenti University of Vilnius iz Litve pobijedivši domaćina University ofPorto iz Portugala 21:9 dok su treći bili studenti iz Malage pobijedivši drugu hrvatsku ekipu Sveučilišta iz Zagreba rezultatom 21:18.

- Upravo činjenica kao su sve tri prvoplasirane ekipe na natjecanju bile iz naše grupe pokazuje veličinu ostvarenog rezultata s obzirom da smo od domaćina Sveučilišta iz Porta i Sveučilišta iz Malage izgubili praktički u zadnjim sekundama utakmice.

Pri tome treba istaknuti i činjenicu kako se već u prvome kolu, protiv ekipe iz Istanbula, ozlijedio najbolji igrač vukovarskog Veleučilišta i kapetan Mario Rajšić koji je svejedno stisnuo zube i s povredom stopala odigrao turnir do kraja, navode iz vukovarskog Veleučilišta.

Voditelj ekipe bio je Dražen Pejić, mag.cin., v.pred. a trener Igor Modalek.

Zanimljivo je kako su svi studenti i trener veleučilišne košarkaške ekipe Vukovara članovi košarkaškog kluba „Borovo“ Vukovar, viceprvaka A-2 lige istok.