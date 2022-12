Brazilski novinari oduševljeni su Hrvatskom, svi spominju jedno ime: 'Vatreni su ponajbolji u Europi'

Hrvatska će biti do sada najteži ispit za Brazil na ovom Svjetskom prvenstvu, smatraju brazilski novinari uvjereni kako će selecao preskočiti vatrene. 'Bit će to jako teška utakmica za Brazil. Hrvatska je svjetski doprvak, iskusna momčad i s igračima koji igraju u poznatim europskim klubovima. Biti će to sasvim sigurno najteži ispit za Brazil na dosadašnjem dijelu prvenstva. Znam dosta o hrvatskoj reprezentaciji i igračima jer pratim europski nogomet. Modrić usprkos svojim godinama igra na najvišem nivou, a Perišić je sjajan. Malo sam bolje analizirao vašu ekipu i vidio u kakvim sve dobrim klubovima igraju vaši igrači. Pojavili su se i mladi igrači koji mnogo obećavaju. Ovo je sasvim sigurno drugačija ekipa od one iz Rusije, ali još uvijek je jaka' kazao je Bruno Marinho iz O Globa.

Kazao je kako se sjeća posljednjeg službenog ogleda sa Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, ali i prijateljskog susreta iz Liverpoola uoči svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Sjećam se utakmice iz Sao Paula, bila je to neizvjesna utakmica, no bile su to druge momčadi i generacije. Bio sam u Liverpoolu na posljednjoj utakmici Brazila i Hrvatska, ostvarili smo pobjedu, no bio je to prijateljski susret - kazao je.

Marinho je uvjeren kako ova momčad selecaoa može do naslova.

- Možemo otići do kraja. Sve ovisi o Neymaru. Kada je on na terenu to je druga momčad, bez obzira kako on igrao. Uz njega ostali igrači imaju više samopouzdanja i opasniji su. Jedan smo od favorita turnira, a vjerujem kako do finala može i Francuska koja ima odličnu momčad. Možda čak i jaču od Brazila - poručio je.

Slično razmišlja i njegov kolega Marcio Dolzan iz Estadaoa.

"Neće biti lako ipak je ovo četvrtfinale svjetskog prvenstva. Hrvatska ima Modrića koji je igrač s drugog planeta. Prije nekoliko dana Danilo je rekao kako su on i njegovi suigrači igrali protiv dosta hrvatskih igrača i da zna kako neće biti lako. Hrvatsku smatra jednom od najboljih europskih ekipa. Naš izbornik Tite, također stalno govori o Modriću. Sigurno će to biti naš najteži ispit do sada u Katru," kazao je Dolzan.

Otkrio je kako su u njegovoj domovini misli navijača već sada uperene prema polufinalu i mogućem ogledu s Messijevom Argentinom.

- Razumljivo je to, to je možda i najveće nogometno rivalstvo na svijetu. Međutim, dalek je put do Argentine. Prvo nas očekuje Hrvatska - dodao je.

Francisco de Laurentis iz ESPN-a smatra kako bi brazilsko - hrvatski ogled mogao biti pravi spektakl, jedna od najboljih utakmica dosadašnjeg dijela SP-a.

- Igrat će dvije odlične napadačke momčadi koje vode dva vrhunska stručnjaka. Bit će to okršaj sjajne južnoameričke i sjajne europske ekipe. Ekipa koja prođe ovo četvrtfinale, može do kraja - kazao je De Laurentis.

- Brazil je favorit. Protiv Koreje je odigrao sjajno prvo poluvrijeme. Bio je to fantastičan nogomet. Napunili su se samopouzdanjem. Međutim, Hrvatska također ima doboru ekipu i to u brazilskom taboru znaju. Recimo 60-40 za Brazil.

Osvrnuo se i na snagu vatrenih.

- Hrvatska ima odličnu momčad, posebno vezni red koji je fantastičan. Obožavam Luku Modrića, on je nevjerojatan. Sasvim sigurno jedan od najbolji igrača na svijetu - kazao je De Laurentis posebno istaknuvši još jednog igrača.

"Perišić je čudo, jedan od mojih najdražih igrača na svijetu. Kada je velika utakmica, kada je najvažnije on je tu, on spašava. Brazil mora biti posebno oprezan na njega, on zna sve o nogometu."

De Laurentis se sjeća ogleda selecaoa i vatrenih sa svjetskog prvenstva 2014.

- Gledao sam utakmicu na TV, da je tada bio VAR jedanaesterac koji je dosuđen za Brazil bio bi poništen. Bila je to dosta nervozna utakmica, možda i zato jer je to bio prvi susret na prvenstva -kazao je.

Tada je za hrvatsku reprezentaciju igrao i Brazilac Eduardo da Silva, međutim nije nastupio protiv reprezentacije svoje domovine.

- Eduardo je velika zvijezda u Brazilu. Bio je odličan napadač, šteta što mu je teška ozljeda pokvarila karijeru. Bila je to velika vijest u Brazilu kada se ozlijedio. Sjajan je dečko. Ne znam kako će mu biti za dva dana, za koju će reprezentaciju kucati njegovo srce. Vjerujem ipak za Brazil, bez obzira koliko voli Hrvatsk - zaključio je De Laurentis.

