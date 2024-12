Kolega nakon sjajnog rezultata: 'Sve je sjelo na mjesto, ali boli me što nisam došao do postolja'

Hrvatski skijaški reprezentativac Samuel Kolega odličnom je drugom vožnjom došao do šestog mjesta u slalomu za Svjetski kup u francuskom Val d'Isereu, čime je izjednačio svoj najbolji rezultat u Svjetskom kupu, a od mjesta na pobjedničkom postolju dijelilo ga je samo 18 stotinki. "Mislim da je ovo bilo najbliže što sam došao postolju. Boli tih 18 stotinki, svi skijaši znaju da je to jako, jako malo. No, što je tu je, štoperica ne laže, jedan je bio za 18 stotinki brži, drugi je bio za 18 stotinki sporiji. Nema prevare, sve je fer i treba ih sada stići", izjavio je 25-godišnji Kolega i priznao da je u prvoj vožnji sam kriv za to što ju je završio na 17. mjestu.

"Prva vožnja je bila borba, greška s moje strane u odabiru materijala. Takve stvari se dešavaju, nažalost. Druga vožnja je bila na tragu onoga što stvarno želim. To je bilo kao i u zadnje dvije utrke, jedna vožnja dobra, druga ne. Sad treba nekako doći do toga da se spoji prva vožnja iz Gurgla i Levija s drugom današnjom, i to će onda biti to."

U drugoj vožnji je ostvario četvrto vrijeme. "U drugoj vožnji je 'leglo' baš sve. Materijal puno bolji, bilo je i sreće, kao i jučer. Vidio sam apsolutno sve, imao sam sunce, imao sam lijepu vidljivost, dobru stazu i to sam iskoristio. To je skijanje, sport koji se održava vani, to je lutrija ponekad. Danas je sreća bila na mojoj strani."

Kad je ušao u cilj, njegov je zaostatak za tada vodećim Lucasom Pinheirom Braathenom bio samo 12 stotinki pa je na njegovom licu u tom trenutku bilo primjetno razočaranje, kojeg na kraju utrke više nije bilo. "Uvijek u cilju hoćeš vidjeti zeleno svjetlo. Nije bilo ni puno, 12 stotinki zaostatka. Znao sam već kad sam ušao u cilj da je bila dobra vožnja, ali nisam mislio da će biti na šesto mjesto."

U Val d'Isereu je Samuel prvi put nastupio kao član prve jakosne skupine pa je u subotu sudjelovao i u izvlačenju startnih brojeva. "Poseban je osjećaj. Uđeš u tih 15, cijeli taj događaj dan prije utrke, lijepo je sudjelovati u tome. Drago mi je da sam i ostao, da nisam samo ušao i otpao. Ostali smo u ždrijebu i nastavljamo dalje."

Već za osam dana ga čeka slalom u talijanskom Alti Badiji. "Sutra ću još trenirati u Val d'Isereu i idem ravno za Altu Badiju. Malo ćemo razbiti monotoniju, možda odradim jedan FIS veleslalom, treniramo na raznim terenima i dobro odmorimo, a onda se za ponedjeljak i slalom spremimo stvarno maksimalno."

Nove slalomske bodove je u Val d'Isereu osvojio i Filip Zubčić, ali je, za razliku od Kolege, bio razočaran nastupom u drugoj vožnji, u kojoj je s 11. mjesta pao na 23. poziciju. "Prvi 'lauf' je stvarno bio odličan, s tim da čak nisam bio zadovoljan sa srednjim dijelom staze, gdje sam radio neke greške i puno izgubio. Međutim, bila je dobra pozicija za napasti drugi 'lauf'. Nažalost, sve sam upropastio. Nisam se dobro snašao u tim teškim uvjetima. Bile su ledene rupe, gore me 'razbacalo' i onda sam nekako kalkulirao do cilja, još i pogriješio, ali ta pogreška je, na kraju krajeva, još i najmanje bitna bila", rekao je 31-godišnji hrvatski reprezentativac koji je dan prije također imao dosta loše uvjete pa je veleslalom završio na 10. mjestu.

"Puno bitnije je kad imaš dobru vidljivost i dobru situaciju, da to i iskoristiš. To što sam ja imao loše, ne volim se na to vaditi, jer su imali i dečki iza mene lošu vidljivost, neki su iskoristili, neki podbacili. Ako ih ima koji uspiju, po tome se vidi da se može. Sami (Kolega) je odradio fenomenalnu vožnju i svaka mu čast. Ja sam danas odradio nešto lošiji slalomski nastup, ali nema veze, već za tjedan dana imamo popravni."

Zubčić se rado sjeća prošlogodišnjeg nastupa na Gran Risi, gdje je u veleslalomu osvojio drugo mjesto. "Iz Alte Badije stvarno imamo lijepa sjećanja na lani. Cilj je dobro se odmoriti, trenirati dobro, biti spreman za sljedeći tjedan i napasti koliko mogu", poručio je Filip Zubčić.