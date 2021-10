VIDEO Drama u Barceloni: Navijači okružili Koemana, htjeli se obračunati s njim

Barcelona je uz jako lošu predstavu na Camp Nouu poražena u 247. izdanju El Clasica protiv Real Madrida.

Poraz od 2:1 ne izgleda toliko loše, ali kad uzmemo u obzir da su navijači već mjesecima nezadovoljni radom Ronalda Koemana na klupi Blaugrane, ovo je poslužilo kao sol na ranu.

Barça fans swamped Koeman's car as he left the Camp Nou 👀



🔵🔴 The club have condemned the fans' actions...#LLL

🧡🇪🇸⚽pic.twitter.com/m1oV6DzIsD