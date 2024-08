Hajduk poslao poruku podrške Vuškoviću. Zbog teške presude karijera mu je na rubu propasti

Hajduk je putem društvenih mreža uputio poruku podrške Mariju Vuškoviću (22) kojem je presudom Međunarodnog sportskog suda u vezi optužbi za korištenje dopinga zabranjeno profesionalno igranje nogometa do jeseni 2026. godine. Hajduk je nakon objave presude objavio Vuškovićevu fotografiju u hajdučkome dresu i napisao: "Mario, uvijek uz tebe."

"DFB sportski sud je uvjeren da analize A i B uzoraka urina igrača pokazuju prisutnost egzogenog eritropoetina ili skraćeno EPO-a. Ovo je zabranjena takozvana ‘nespecifična tvar‘, koja predstavlja kažnjivo kršenje antidopinških propisa DFB-a", stajalo je u rješenju predsjednika suda Stephena Obeiholza.

Ukupno vremensko trajanje kazne je četiri godine, no kako je suspendiran od studenog 2022. godine, kazna mu je umanjena za vrijeme koje se proteklo od tada do izricanja konačne presude. Dakako, ovo je velik udarac za Vuškovića za kojeg bi ovo moglo značiti i kraj karijere ili barem kraj nadanja da će u igračkom svijetu daleko dogurati. Njemački HSV, za kojeg trenutno igra, pružao mu je punu podršku tijekom postupka, no hoće li doći do raskida ugovora koji traje do 2025. godine tek treba vidjeti.

Mario je stariji brat Luke Vuškovića koji prošlogodišnjim transferom u Tottenham pretvorio u najskupljeg igrača u povijesti Hajduka. Mlađi brat Vušković trenutno je na posudbi u belgijskom Westerlou. Mario je ponikao iz mladih momčadi splitskog kluba, a za prvu je momčad upisao 48 nastupa. U HSV je stigao 2021. na posudbu za 1.2 milijuna eura, a otkupljen je za još tri milijuna.

