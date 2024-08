FOTO Pogledajte kako se Olimpija narugala Rijeci nakon što je doživjela povijesni debakl

'ĐAKOVAČKA PLANINA'

Hrvatski gorostas koji je ispljuskao Sinišu Mihajlovića: 'Bio je trenerov miljenik pa me maknuo'

– Da, trener Ljupko Petrović izvadio me iz igre jer sam u pauzi između poluvremena išamarao njegova "sina", pokojnoga Sinišu Mihajlovića, i Miroslava Tanjgu. Mi smo u prvom poluvremenu u Beogradu vodili s 1:0 i ja kod slobodnog udarca za Partizan naređujem Siniši Mihajloviću kod postavljanja živoga zida, a on me ne sluša i iz tog slobodnjaka dobijemo gol, 1:1.