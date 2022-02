Kanađanke u polufinalu nakon 11:0 protiv Švedske, Finci nadjačali Latvijce

Na impresivan način polufinale su na Zimskim olimpijskim igrama izborile kanadske hokejašice na ledu koje su svladale Švedsku čak 11-0 (4-0, 5-0, 2-0).

Nakon uvodnog gola Brianne Jenner, u samoj završnici prve trećine Kanađanke su dale nova tri gola (dva puta Fillier i jednom Rattray) za velikih 4-0. Od početka se primijetila velika razlika u kvaliteti, a Kanađanke su tempo smirile tek u posljednjoj dionici koju su dobile s 2-0.

Po tri gola su za Kanadu zabile Sarah Fillier i Brianne Jenner, dok su po jednom švedsku mrežu pogađale Ambrose, Clark, Turnbull, Spooner i Rattray.

Podsjetimo kako su se kao prve u polufinale plasirale američke hokejašice koje su svladale Češku s 4-1 (0-0, 1-1, 3-0). Čehinje su povele pogotkom Pejzlove u 25. minuti, a samo 48 sekundi poslije izjednačila je Knight. Amerikanke su do vodstva stigle u 47. minuti kad je pak u mrežu poslala Stecklein, a plasman u polufinale su zapečatile u završnici utakmice golovima Harmon i Coyne Schofield.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Ice Hockey - Women's Play-offs Quarterfinals - Canada v Sweden - Wukesong Sports Centre, Beijing, China - February 11, 2022. Brianne Jenner of Canada scores their first goal. REUTERS/Brian Snyder Photo: BRIAN SNYDER/REUTERS

U subotu će se odigrati preostala dva četvrtfinala. Sastaju se Rusija - Švicarska (5:10 sati) i Finska - Japan (9:40).

A hokejaši Finske pobijedili su Latviju s 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) čime su upisali drugo slavlje u skupini C na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

Finci tako prate Šveđane te su se ove dvije momčadi izdvojile na vrhu svoje skupine s dvije pobjede u dva susreta. Međusobni susret u nedjelju (16:40 sati) odlučit će o pobjedniku skupine.

Latvijci su se dugo vremena odlično nosili protiv Finaca premda su imali skoro dvostruko manje udaraca na suparnička vrata (20-38). Finska je povela u drugoj trećini golom Kemilainena, ali je u posljednjoj dionici na 1-1 izjednačio Rodrigo Abols.

Odluka se dogodila u posljednjih šest minuta kada su Finci dva puta poentirali (Komarov i Anttila) za konačnih 3-1.

Podsjetimo kako su ranije ovog petka hokejaši Švedske upisali drugu pobjedu svladavši Slovačku 4-1 (3-0, 0-0, 1-1). Nakon tijesne 3-2 pobjede protiv Latvije, na startu, švedski hokejaši su ovaj put rezultatski bili uvjerljiviji te su svladali Slovačku 4-1. Švedska je veliki korak prema pobjedi napravila u prvoj trećini kada je stekla tri gola prednosti. Strijelci su bili Nordstrom, Wallmark i Friberg. Na samom kraju susreta postignut je po jedan pogodak na obje strane. Prvo je Klinberg povećao na 4-0, dok je strijelac počasnog gola za Slovake bio Slafkovsky.

U dvoboju skupine B Češka je nakon raspucavanja bila bolja od Švicarske s 2-1 (1-1, 0-0, 0-0; 0-0, 1-0). Takav rezultat išao je i na ruku hokejašima Rusije koji su nakon svoje dvije pobjede na turniru ovim rezultatom osigurali prvo mjesto i direktni plasman u četvrtfinale.