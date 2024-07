Iza nestvarnih scena na Poljudu, ostala je važna izjava Nikole Kalinića

Nakon depresije koja je pokosila Hajduk, kada je momčad predodređena za naslov prvaka doživjela epski raspad u drugom dijelu prošle sezone te nasilja kojem smo svjedočili na poljudskom travnjaku, u Splitu opet gledamo euforične scene. Dovoljna je bila samo jedna iskra da zapali hajdučki puk koji je Ivana Rakitića dočekao povicima: 'Hoćemo titulu'. Bilo je takvih pitanja i na press konferenciji, slušamo ih već skoro dva desetljeća, iako je Hajdukova realnost drugačija. Predugo su poljudski ambijent i nestvarne scene s tribina uvelike iznad onoga što momčad pruža na terenu.

Nakon ere Lukše Jakobušića, koji je vjerovao da klub poput Hajduka treba pucati na najviše domete, govoreći da je njegov intimni cilj naslov prvaka Europe i tim principom podizao euforiju i vojsku članova kluba, u nedjelju su čelni ljudi Hajduka ponudili drugi narativ. Članovi Nadzornog odbora s kojima smo razgovarali kazali su nam kako su se previše puta opekli da bi nastavili istim putem. Previše puta puknuo je balon nade i visokih očekivanja i dojam je da Hajduk ovaj put želi ponuditi realnu sliku, umjesto mitomanije koja ih je skupo koštala.

Najkonkretniji je po pom pitanju bio novi sportski direktor Nikola Kalinić, koji je iz kopački direktno sjeo u dužnosničku fotelju i ostvario transfere za povijest. No rezolutno je u razgovoru s novinarima odbio pohvale kojima su ga zasuli. Poslao je neke važne poruke koje su ostale u sjeni Rakitićevog predstavljanja.

"Ne želim se hvaliti, Hajduk mi je na prvom mjestu, ali ja ovdje ne radim sam, svi želimo dobro našem klubu. Trener će sigurno tražiti još pojačanja, ali ja bih sada govori o o nekim drugim stvarima Želim da govorimo terenu, to je mjerilo, a veliki klub kao što je Hajduk, ima samo jedan teren. Ljeti je zapaljen, a zimi plivamo u vodi. S druge strane, želimo titulu, tražimo profesionalizam, a imamo amaterske uvjete. Problem je i s uvjetima koje ima omladinska škola, sva naša djeca treniraju na njemu, ljeti su temperature nemoguće, a na umjetnoj travi tako dolazi do ozljeda kukova, leđa I zglobova. Pitanje je dana kada će se netko ozlijediti", kazao je Kalinić te dodao:

"Obavili smo nekoliko razgovora s Gradom i nadam se da ćemo dobiti pomoć. Imamo dovoljno prostora oko naših terena, može se još nešto izgraditi kako bismo mogli normalno trenirati."

A prošlo je malo više od godinu dana otkako je gradonačelnik Splita Ivica Puljak na godišnjoj Skupštini dioničara Hajduka najavio građevinske megaprojekte pa I izgradnju potpuno novog stadiona na Brodarici.

‘Ovo je plan na kojem smo radili pola godine s Upravom Hajduka, u prvoj fazi obnavljamo stadion Poljud, a financije će pokriti grad i država. U drugoj fazi gradili bismo dodatne terene, parkiralište ispod terena, prostore za akademiju, treći objekt ispod Zapadne tribine... Želimo gradski projekt Poljud koji je u potpunosti u funkciji sporta. Gradnja bi trebala početi u prvom kvartalu 2025. godine. Treća faza je najatraktivniji dio jer uključuje izgradnju potpuno novog stadiona koju bi financirali Grad i Hajduk Objekt bi niknuo na atraktivnom zemljištu bivšeg Splitovog igrališta te stadiona Atletskog kluba Split na predjelu Brodarica", kazao je tada Puljak pred dioničarima.

Grad najavio megaprojekte

No, Hajduk i dalje ima jedan pomoćni teren s prirodnom travom te jedan hibridni na kojem treniraju sve mlađe kategorije.

Meteorološki uvjeti uvelike utječu na stanje glavnog terena tijekom ljetnih mjeseci, pa smo gradonačelnika Splita upitali dokud su stigli najavljeni projekti.

"Grad je tu da Hajduku omogući najbolje uvjete jer klub to zaslužuje. Ulažemo u terene u Stobreču i u Žrnovnici, uskoro ćemo predstaviti projekt novog kampa na Poljudu, očekujem to do kraja godine, a potom izmjene GUP-a početkom 2025. godine te idemo u projektiranje novog stadiona na Brodarici", uvjerava Puljak, čiji najbliži suradnici Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić usko vezani uz klub, dok gradonačelnik redovito dolazi na Hajdukove utakmice.

Sličnih obećanja naslušali smo se već od političke elite, no Hajduk je odlučan da konačno riješi problem koji godinama muči klub i igrače. Potvrđuje to izjava Nikole Kalinića, koji se nametnuo kao predvodnik stišavanja euforije i nametanja tema o realnosti splitskog kluba.

VEZANE VIJESTI: