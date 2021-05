Kako bi ministar rekao, za ovaj su rasplet ključna sljedeća dva tjedna

Najneizvjesnije nogometno prvenstvo posljednjih godina ulazi u samu završnicu, a još je puno nepoznanica, od toga tko će biti prvak do toga tko će, uz sigurne Dinamo i Osijek, još u Europu, a još je daleko i rasplet oko toga tko će biti posljednji i preseliti se u drugu ligu.

U borbi za naslov prvaka su Dinamo i Osijek i, rječnikom ministra zdravstva Vilija Beroša, za taj su rasplet ključna sljedeća dva tjedna. U ta dva tjedna sve ovisi o Dinamu, jer uzme li devet bodova u tri teške gostujuće utakmice, imat će sedam bodova prednosti u odnosu na Osijek i u preostale tri utakmice to će teško prokockati. Naime, Dinamo prema rasporedu ima dva gostovanja, današnje kod Slavena Belupa, i za tjedan dana na Rujevici kod Rijeke. No između ta dva gostovanja “ugurala” se i ona odgođena utakmica iz 22. kola s Hajdukom u Splitu, jer je tada korona napala igrače splitskog kluba.

Tako plavi na ta tri gostovanja zapravo idu po naslov prvaka i s punim plijenom, ako Osijek i dobije sve utakmice, plavi će postati gotovo neuhvatljivi. Jer, tada bi Dinamo na kraju ta dva tjedna protiv Varaždina mogao slaviti naslov prvaka, a ostaju mu još Gorica i Šibenik kao bonusi.

Osijek se zacijelo nada da će plavi ipak negdje kiksati, jer imaju i gušći raspored (osim šest utakmica u prvenstvu još imaju i finale kupa 19. svibnja s Istrom u Velikoj Gorici), manje odmora, a i raspored mu je teži. Dinamo se s takvim rasporedom i golemim brojem utakmica, koje si je sam priuštio jer je stigao do četvrtfinala Europske lige i do finala našeg kupa, odlično nosio. Od utakmice sa Šibenikom u Maksimiru (1:2) plavi nisu izgubili nijednu utakmicu u domaćim natjecanjima, a to su duga tri mjeseca. U tom su periodu odigrali 14 utakmica i upisali sve pobjede, osim dva remija u gostima, kod Osijeka i Šibenika.

Dinamov trener Damir Krznar pametno je rotirao svoje igrače, pokušavao ih je tako odmarati iako mu baš to nije išlo previše od ruke pa je u nekim utakmicama ipak s klupe morao slati u igru one koje je nakanio odmarati, primjerice u posljednjoj utakmici, u polufinalu kupa s Goricom. I još se, za peh, igralo 120 minuta.

– Nećemo imati problema za dalje zbog toga, zato smo i mijenjali igrače – kazao je nakon te utakmice Krznar i najavio da će i ubuduće pokušavati rotirati.

– Igrači koji su nam ulazili s klupe uvijek su nešto donijeli, tako mogu donijeti i kad igraju od prve minute – smatra trener Dinama.

Osijek do kraja igra s momčadima koje se bore za ostanak u ligi. Koliko god će ti klubovi “ginuti” ne bi li uzeli bodove koji će im olakšati ostanak, ipak su daleko od kvalitete Osijeka, koji jedinu pravu “nagaznu minu” ima na gostovanju kod Gorice, koja je i dobra i koja se bori za ostanak na trećem mjestu koje još jedino jamči Europu. Naime, osvoji li Istra kup u finalu protiv Dinama, ona će u kvalifikacije nove konferencijske lige, a ne četvrtoplasirani na tablici. Dakle, oni koji se bore za Europu, Gorica, Rijeka i ipak dosta zaostali Hajduk, navijat će za Dinamo u finalu kupa.

Osijek nije uspio slaviti nad Dinamom u Gradskom vrtu, u utakmici koja mu je trebala znatno povećati šanse za naslov, a kad su još i remizirali u Rijeci i ostali bez još dva boda, stigla je i nervoza. Njihov trener Nenad Bjelica posvadio se s ljudima iz Rijeke, svašta im je izgovorio, optužio da su s nekim, pogodite s kime, u korporaciji. Očito raste nervoza među Osječanima koji u objavljivanju videomaterijala u kojem se vidi kako se ponašao njihov trener vide napad na klub i pokušaj destabilizacije kluba. No nije ni da u Dinamu nema nervoze, jer ipak je neizvjesno, pa je i za njih pokušaj destabilizacije kad se napiše da im trener ima zdravstvenih problema.

Dinamo će u ta dva “sljedeća ključna tjedna” krenuti danas kod Slavena Belupa, koji je u rujnu plavima “otkinuo” dva boda u Maksimiru (3:3), ali onda teško stradao, prvo u Koprivnici s 1:5, pa onda i u Maksimiru, kada je poražen s 0:3, a izgubio je i u kupu 0:2. Osijek ima lakši posao, on će u te dane raspleta krenuti u nedjelju kod kuće protiv Varaždina i apsolutni je favorit. Kako Dinamo igra dan prije, onda bi Osječanima svaki izgubljeni bod plavih bio dodatni stimulans da stisnu gas, ali isto tako pobjeda plavih u Koprivnici bila bi im demotivirajuća, stvorila bi dodatni pritisak.•