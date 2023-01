Jurin je Pelé iz Bačuna: Izgradio sam mu igralište u čast, zaluđen sam njegovim likom

Dan kada je preminuo Pelé za Juru Jurina bio je kraj svega. Pelé iz Bačuna veliki je obožavatelj brazilskog napadača. Zanimljivo je da su isti dan bili operirani. Pelé je u São Paulu operirao tumor na debelom crijevu, a naš junak iz ove priče operirao je bruh. I jednom i drugom stvari su se zakomplicirale nakon operacija.

– Tužan sam. Ne mogu vjerovati da ga više nema. Kao da je umro i dobar dio mene. Njemu u čast izgradio sam na jednom brdašcu kraj Markuševečke ceste igralište za mali nogomet. Svi u Hrvatskoj znaju za to igralište jer među granama kestena čvrsto na stupu stoji veliki Peléov poster. Mislim da je to fotografija s jedne njegove utakmice kada je igrao za Santos. Poster je osvijetljen pa se lijepo vidi i noću. Nikad se nisam bojao da će ga netko ukrasti ili oštetiti. Svi znaju da je to mojih ruku djelo i svi u mom kraju to poštuju. Posteru ne može nauditi ništa, ni vjetar, ni kiša, ni snijeg, Čvrsto on stoji već godinama – rekao je Jurin i dodao:

Za mene nema dvojbe Pelé ili Maradona, Pelé ili Messi, Pelé ili Ronaldo. Samo je jedan Pelé – istaknuo je Jura.

Nadimak Pelé dobili ste zbog dobre igre ili?

Ne, ne igram tako dobro, dobio sam nadimak jer sam zaluđen njegovim likom – istaknuo je Jura koji je i zaštitni znak malonogometnog turnira Miholje.

Prošle godine upisao sam 58. nastup od 59 turnira koliko se od 1962. igralo do danas. Svake godine igram za svoj Bačun. U 58 godina uspjeli smo osvojiti turnir samo jednom, 1982. godine. Eto, zanimljivo je što je te godine nogometni prvak Jugoslavije nakon dugo godina postao Dinamo. Igralo se na livadi pored crkve. Tu je nekad bio voćnjak. za potrebe turnira posječene su voćke i napravljeno je zemljano igralište – zaključio je Jurin.