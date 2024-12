Jugoslavenska legenda trebala je potpisati za Real: 'Onda je predsjednik Hajduka odlučio drugačije!'

Danas 77-godišnji Branko Oblak ostavio je dubok trag u nogometu za vrijeme Jugoslavije. Gostujući u podcastu slovenskog Dela pričao je o svojoj karijeri te otkrio kako mu je nakon Svjetskog prvenstva 1974. godine u Zapadnoj Njemačkoj propao transfer iz Hajduka u Real Madrid. Slavni veznjak je u splitski klub stigao 1973. godine iz ljubljanske Olimpije. Za klub je igrao dvije godine, a nakon sjajnog svjetskog prvenstva počele su pristizati ponude iz inozemstva.

"Pitali su me za koliko bih novca otišao u inozemstvo. Moj menadžer Ante Dujmić iz Zagreba me pitao koliko želim, koliko mislim da vrijedim. Rekao sam mu oko 150, 250 tisuća maraka. Rekao mi je da vrijedim milijun. Tako je rekao i predsjedniku Hajduka, koji me prodao u Schalke, ali ja nisam izabrao Bundesligu i inzistirao na tome, imao sam na stolu dobre ponude iz Francuske i Engleske", kazao je Oblak.

Tadašnji predsjednik kluba Tito Kirigin prodao ga je u njemačkog velikana Schalke nakon što je klub uputio unosnu ponudu. "Nakon Svjetskog prvenstva stizale su ponude iz cijele Europe, ali transfer u Real je propao jer se javio Schalke i brzo uvjerio predsjednika Hajduka s milijun maraka", otkrio je Oblak.

Tamo je bio dvije godine, od 1975. do 1977. Nakon 49 nastupa potpisao je za Münchenski Bayern. S njima je u svojoj zadnjoj sezoni u Njemačkoj osvojio naslov prvaka. Potom se vratio na Hrvatsko tlo i zaigrao za Šibenik. Igračku karijeru okončao je u Spittal/Drau 1985. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 46 puta i zabio šest pogodaka. Najviše trofeja osvojio je u Hajduku. S bijelima je 1974. i 1975. uzeo titulu prvaka Jugoslavije, a 1974. tome su pridružili i naslov u kupu.