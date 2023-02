Jovićević i Đurasek sa Šahtarom u drami izbacili Majera i postali zadnji putnici u osminu finala

Nogometaši ukrajinskog Šahtara, koje vodi hrvatski stručnjak Igor Jovićević, posljednji su putnici u osminu finala Europske lige. Boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacili su Rennes. Šahtar se tako pridružio Juventusu, Manchester Unitedu, Romi, Union Berlinu, Sevilli, Sportingu i Bayer Leverkusen koji su također izborili plasman u osminu finala Europske lige.

Ukrajinski sastav je do pobjede stigao nakon što se spasio u drami produžetaka, a potom i u lutriji jedanaesteraca. Ukrajinci su u prvom susretu slavili sa 2-1, Rennes je uzvratio sa 1-0, a u produžetku poveo i sa 2-0, no autogol domaćina u 119. minuti odveo je susret u jedananaesterce gdje je briljirao ukrajinski vratar Anatoli Trubin obranivši tri udarca s bijele točke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Francuski sastav je poveo u 52. minuti nakon brze kontre. Jeremy Doku je sjajno povukao uposlivši Aminea Gouirija koji je produžio loptu do Lovre Majera, no hrvatski reprezentativac nije pucao, već je propustio loptu do Karla Toko Ekambija, a ovaj pogodio za 1-0.

U 58. minuti je moglo biti 2-0. Arnaud Kalimuendo je imao priliku, no njegov udarac je blokoran. U 66. minuti su zaprijetili i gosti, Juhim Konoplja je pucao po sredini gola, a Steve Mandanda je obranio.

U posljednjim minutama susreta vidjeli smo po jednu priliku na svakoj strani. U 90. minuti je Adrien Truffert pucao s ruba šesnaesterca, ali preko prečke, da bi u trećoj minuti nadoknade Taras Stepanenko bio neprecizan.

Soccer Football - Europa League - Play-Off Second Leg - Stade Rennes v Shakhtar Donetsk - Roazhon Park, Rennes, France - February 23, 2023 Stade Rennes' Chimuanya Ugochukwu in action with Shakhtar Donetsk's Artem Bondarenko REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Prvu priliku u produžetku imao je Rennesa, u 102. minuti je pucao Amine Gouiri, ali je Trubin sjajno obranio. U 106. minuti niti Trubin nije mogao ništa. Doku je odlično asistirao, a Ibrahim Salah zabio za 2-0. I kada se već činilo kako će francuski sastav slaviti u 119. minuti je uslijedio šok za pune tribine Roazhon Parka. Hrvatski nogometaš Neven Đurasek je ubacio pred gol, a Jeanuel Belocian nes(p)retnim udarcem svladao vlastitog vratara gurnuvši susret u "lutriju" kaznenih udaraca.

Dramu smo vidjeli i prilikom izvođenja jedanaesteraca. Nakon tri serije Ukrajinci su imali vodstvo 3-1. Nazarina, Sudakov i Bondarenko su bili precizni, dok je kod Rennesa zabio samo Doue, sjajni Trubin je obranio udarce Dokua i Meliga.

Šahtar je imao dvije meč lopte, no obje je uprskao. Prvo je Bondar promašio gol, a potom je Sikan pogodio vratnicu. S druge strane su bili precizni Gouiri i Tait za 3-3 nakon pet serija. U šestoj seriji su Konoplja i Omari bili precizni, a odluka je pala u sedmoj seriji. Trubin je obranio udarac Ugochukwua, a mladi 18-godišnji Kelsy zabio za pobjedu ukrajinskog sastava.

Lovro Majer je za Rennes igrao do 71. minute, dok je u suparničkim redovima Neven Đurasek zaigrao od 79. minute.