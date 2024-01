Joshua upozorio Ngannoua: Ja sam moćni udarač koji razbija ljude, jednom sam uništio karijeru

Bivši svjetski boksački prvak Anthony Joshua sljedeću borbu ima 8. ožujka protiv Francisa Ngannoua. Britanac je ovih dana upozorio nekadašnjeg UFC-ovog prvaka kako razbija svoje protivnike, a jednom je čak i uništio karijeru.

Ngannou je lani debitirao u boksačkom ringu protiv WBC-ovog prvaka Tysona Furyja, a svojim je nastupom oduševio boksačke fanove, piše Croring.

Kamerunski udarač bio je ravnopravan protivnik, a čak je u trećoj rundi Furyja poslao u nokdaun. No Kralj Cigana je na kraju pobijedio podijeljenom odlukom sudaca.

– Čujem da Joshua nema čvrstu bradu. Ne znam je li to istina ili ne, ali saznat ćemo, baš me to zanima. Nadam se da ću imati priliku to testirati. To je ono što želim – poručio je Francis Ngannou na presici prije nekoliko dana.

Joshua je svjestan rizika kada je dogovarao borbu s Ngannouom, pa ne treba sumnjati da će ozbiljno shvatiti meč protiv snažnog Kamerunca.

– Ljudi me i dalje podcjenjuju, kao da me mogu samo tako pritiskati, jer misle da sam možda psihički nestabilan. I koliko god uzdižu Ngannoua, on prvo mora proći mene. Tek će sada ući u ring protiv nekog tko se zna boriti – kazao je Anthony Joshua i podvukao:

– Ja sam moćni udarač koji razbija ljude. Wallinu sam slomio nos i kost očne šupljine, Heleniusu je zaiskrilo pred očima, a Dillianu Whyteu sam jednim aperkatom uništio karijeru. Popis se nastavlja. Ngannou će osjetiti ono što donosim u ring i time se sada mora nositi. Tražio je borbu.