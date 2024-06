Još nije sve izgubljeno, evo kako Hrvatska može do osmine finala!

Hrvatska nogometna reprezentacija je u posljednjem, trećem kolu skupine B na Euru remizirala s braniteljem naslova europskog prvaka Italijom. Budući da je u drugom susretu naše skupine Španjolska svladala Albaniju, Hrvatska je skupinu zaključila na trećem mjestu s dva osvojena boda, ali i s gol-razlikom od -3.

To znači da Hrvatska još uvijek nije stopostotno završila svoj put na Europskom prvenstvu, ali vatrenima će se trebati 'poklopiti' velik broj rezultata kako bi imali mjesto među četiri najbolje trećeplasirane momčadi te samim time i mjesto u osmini finala.

VIDEO Navijačica Magdalena Keškić bordi Hrvatsku

Prvo, u sutrašnjim ogledima skupine C, koji su na rasporedu od 21 sat, Srbija bi morala izgubiti od Danske, a Slovenija bi morala izgubiti od Engleske s minimalno tri pogotka razlike. Tada bi trećeplasirana momčad iz skupine C, Slovenija, bila rangirana ispod Hrvatske u poretku trećeplasiranih momčadi.

Iako nije rijeć o nemogućim situacijama, čvrstina momčadi Matjaža Keka te neuvjerljivost Engleske pod Garethom Southgateom ukazuju nam na to da dominantna pobjeda Engleza nije baš izgledan scenarij.

Još jedan scenarij koji bi Hrvatsku gurnuo ispred trećeplasiranog u skupini C je da Srbija pobijedi Dansku, a Engleska Sloveniju, a da pritom jedna od tih pobjeda bude s minimalno tri pogotka razlike. No to je još manje izgledan rasplet od prethodno navedenog.

Međutim, to još uvijek ne bi bilo dovoljno za Hrvatsku budući da bi 'vatrenima' trebalo da još jedna reprezentacija bude slabija u rang-ljestvici trećeplasiranih, a to se još jedino može dogoditi u skupini F.

Tamo treća Češka i četvrta Gruzija imaju po jedan bod, te bi, ako se Hrvatskoj 'poklope' rezultati iz skupine C, našoj reprezentaciji iz ove skupine trebali porazi Češke protiv Turske, odnosno Gruzije protiv Portugala jer bi i jedni i drugi ostali na jednom bodu te bili rangirani ispod naše selekcije u poretku trećeplasiranih reprezentacija.

Dakle, u konačnici se čak četiri ishoda moraju podudarati prema našim željama kako bi Hrvatska pronašla svoje mjesto u osmini finala. Nije izgledno, ali nije ni nemoguće. I nama i našim 'vatrenima' sad je preostalo čekati i nadati se.