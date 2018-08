Johnson: U meču sam potrgao ligamente koljena i stopalo

Nakon 2142 dana UFC je dobio novog prvaka u muha kategoriji. Henry Cejudo je proteklog vikenda na UFC-u 227 detronizirao Demetriousa Johnsona svladavši ga u “co-main” eventu, piše Fight Site.

Meč je bio izuzetno izjednačen pa je na koncu morala presuditi podijeljena sudačka odluka. No, nakon što je izgubio svoj pojas, “Mighty Mouse” nije očajavao ili tražio izlike. U intervjuu nakon meča je čestitao svom suparniku i zapljeskao mu.

Ipak, na press konferenciji je otkrio kako je tijekom dvoboja potrgao ligamente koljena, a moguće da je pretrpio i lom desnog stopala.

“Mislim da sam vrlo vjerojatno potrgao ligamente desnog koljena, a možda mi je i desno stopalo strgano”, otkrio je Johnson.

“Porazi se događaju. Svaki veliki prvak gubi. Izgubio sam i ranije kada sam se borio protiv Dominicka Cruza, izgubim i u dvorani, tako da je to OK. Više sam uzrujan zbog ovih ozljeda, ali osim toga, sam super”, dodao je detronizirani UFC prvak.

Sam meč je opisao ovako:

“Prvi put je to bila prava šora. On se samo tukao. Ovaj put je bio puno strpljiviji. Čuo sam njegov kut kako mu odbrojava, tri minute, četiri minute…i osjetio sam kada me rušio da je cilj bio sam držati, držati i držati. Nije pokušavao ispraviti se za udarce, proći u bolju poziciju, a on je dobar u ‘submissionima’. Više me držao, bio je strpljiv, radio je polako.”

“Kada bih ja bacio udarac nogom, on bi kontrirao sa serijom, a ja sam ih uglavnom blokirao. Nisam dobio niti jedan jači udarac. Mislim da sam bio bolji u stojci i da sam pogodio više udaraca. Ali ovakve stvari se događaju. Mislim da suci uopće nisu bodovali udarce nogama, ali tako je, kako je”, dodaje Johnson.

I zaista, ako se pogledaju brojke, Johnson je bio bolji u broju pogođenih udaraca sa 110-71. No, presudila su rušenja koja je Cejudo jako dobro raspodijelio po rundama i na koncu tako slavio.

Zbog činjenice da je meč bio vrlo blizu i zbog toga što je on slavio u prvom meču, Johnson vjeruje da bi jedino pošteno bilo da dobije revanš.

“Naravno. Nije da me prebio u ovom meču. Neću tu plakati i vrištati da želim revanš. Trebam se okrenuti svom zdravlju. To je prvo i ne želim potpisati ugovor dok ne budem mogao odraditi punih osam tjedana pripremnog kampa. Doći ću kući, pregledat ću nogu i koljeno, vidjeti što se dogodilo, zacijeliti, trenirati i onda ćemo vidjeti”, objašnjava Johnson i zaključuje:

“Ovo je bio sjajan niz, ali nije gotov! Ovime se bavim jer ovo volim. Već sam do sada premašio svoja očekivanja. Ja sam bio momak koji je radio za 10 dolara u skladištu. Tako da je moj san biti svjetski prvak.”