Dillashaw ponovno srušio Garbrandta, Cejudo prekinuo vladavinu Johnsona

UFC ima jednog starog i jednog novog prvaka nakon UFC 227 eventa. T.J. Dillashaw onaj je koji je ostavio pojas u svom vlasništvu, tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv Codya Garbrandta, dok je Henry Cejudo prekinuo veliki niz Demetriousa Johnsona, pobjedom sudačkom odlukom o kojoj će se neko vrijeme pričati. Renato Moicano impresivnom je pobjedom nad Cubom Swansonom prezentirao svoju spremnost za napad na vrh perolake kategorije, piše Fightsite.

T.J. Dillashaw pravi je prvak, koji se svoju novu obranu naslova odradio “šampionski”, savladavši Codya Garbrandta uvjerljivije nego prije devet mjeseci, kada mu je oduzeo titulu, odnosno vratio je u svoje vlasništvo. Ovog puta nije čekao drugu rundu nego je sve završio unutar prvih pet minuta, no u još jednoj odličnoj i uzbudljivoj borbi. Za razliku od prvog okršaja, Dillashaw je ovog puta ostavio dojam agresivnijeg borca, dok je Garbrandt odlučio taktiku bazirati na čekanju prilike munjevito ga pogoditi. Nakon nekoliko nevinijih izmjena, prva ozbiljnija akcija donosi slučaj gdje obojica istovremeno pogađaju krošeom te su obojica u trenutku uzdrmani. Dojam je kako su oba borca tada odlučila napasti, odnosno iskoristiti uzdrmanog protivnika, no biti će da se Dillashaw brže oporavio.

Unutar iduće žestoke razmjene, dva puta Dillashaw šalje široki desni kroše u bradu, a taj drugi bio je onaj koji Codya šalje na pod. Kreće žestoki napad Dillashawa, Garbrandt se ne predaje i pokušava uzvratiti, no koljeno u bradu te nakon toga nova serija uz rub kaveza, dovode do toga ga je izazivač bio gotov i sudac Herb Dean pravovremeno prekida borbu, čime je Dillashaw završio ovaj rivalitet s dvije nokaut pobjede i možebitna treća borba može doći tek ukoliko Garbrandt napravio novi impresivni pobjednički niz.

Henry Cejudo postao je novi prvak muha kategorije, detronizirajući Demetriousa Johnsona, no dugo će se pričati o ovoj borbi i načinu na koji su suci donijeli odluku. Bila je to borba u kojoj se nakon prve runde činilo kako će sve biti po starom. Johnson je pametno radio, nije dozvoljavao nikakve prilike svom protivniku i prvih pet minuta uvjerljivo uzima u svoju korist. Drugu rundu također odličnom radi do polovice, kada napokon vidimo nešto više od Cejuda, koji pred zadnju minutu upisuje rušenje te kontrolira Johnsona na podu. To je prvaku poslužio kao upozorenje te treću dionicu radi ozbiljnije, nanosi štetu izazivaču, no zlatni olimpijac pred kraj runde ponovno ruši, ali bez ikakvih dodatnih učinaka koji bi mu trebali osigurati bodove. Niti četvrta runda nije ponudila ništa novo, odnosno ponovno je Johnson bolji na nogama, no ovoga puta Cejudo do rušenja dolazi sredinom runde i drži pasivnu kontrolu do njenog isteka.

Peta runda je slična prethodnima, odnosno i dalje se Johnson bolje kreće i pogađa bolje udarce, dok Cejudo čeka priliku za hrvanje. Jedno rušenje upisuje sredinom runde, ali Johnson se odmah ustaje, da bi nedugo nakon toga upisao i drugo, no ponovno nije uspio na podu napraviti apsolutno ništa. Nakon 25 minuta vrlo dinamičke i zanimljive borbe, dojam je bio kako je Johnson ovog puta imao najteži ispit do sada, ali da je ponovno napravio dovoljno za obranu titule, no dva suca su dodijelila tri runde Cejudu, na veliko iznenađenje svih prisutnih, koji tako postaje tek drugi prvak muha kategorije u UFC povijesti te čovjek koji je prekinuo najbolji šampionski niz u povijesti UFC-a. Teško je objektivno prokomentirati odluku, no dojam je da je Cejudo do pojasa došao na račun jednog rušenja po rundi i to rušenja na koja nije uspio vezati nikakvu dodatnu štetu. Nadamo se revanšu!

Svoj put prema napadu na titulu perolake kategorije vrlo pametno gradi Renato Moicano. Borac koji je dvije runde dominirao nad Brianom Ortegom, prije nego je napravio kiks sredinom treće koji mu je donio jedini poraz u karijeri, odradio je svoju najbolju UFC borbu. Savladao je Cuba Swansona prekidom u prvoj rundi. Od početka se odlično kretao i čekao svoju priliku, a kada je ona došla reagirao je na pravi način. Direktom točno u bradu je uzdrmao Swansona i time je preselio borbu u parter. Tamo je prvo pokušao završiti borbu udarcima, no kada je vidio da Swansona nije tako lako riješiti na taj način, vrlo se smiono prebacio na leđa, uhvatio gušenje i prisilio ga na tapkanje.

Ženski MMA na glavnom je programu predstavljala borba slamka kategorije u kojoj je JJ Aldrich savladala Polyanu Vianu sudačkom odlukom. Trening partnerica Rose Namajunas od početka je dala do znanja kako je bolja na nogama, a do pobjede je došla na račun toga što je uspjela minorizirati grappling svoje protivnike, inače vlasnice crnog BJJ pojasa. Aldrich je prezentirala zavidnu razinu boksa u kombinaciji s odličnim kretanjem i pobjeda je na kraju bila neupitna.

Thiago “Maretta” Santos bio je prevelik zalogaj za debi borbu Kevina Hollanda u UFC-u. Brazilac je iskusan član oktogona već duže vremena i nije dozvolio nikakvo iznenađenje u ovoj borbi. Već u prvoj rundi je Hollanda više puta udarcima odveo u probleme, a potpuna dominacija donijela mu je 10-8 rundu. Druga je krenula slično, no onda dolazi do klinčeva i hrvanja, gdje Holland pokazuje neke svoje kvalitete. Dobar rad i kombinacije možda su mu donijeli drugu rundu, no u trećoj je ponovno Brazilac pravi. Nije dopustio situacije kao u drugoj dionici i kvalitetnim te vrlo pametnim stand up radom odvodi ovo do čiste sudačke odluke u svoju korist. Jedan od najaktivnijih UFC borac tako je došao do pete pobjede u posljednjih šest borbi.

Uvodne borbe predvodio je okršaj Pedra Munhoza i Bretta Johnsa, koji su odradili spektakularnu borbu. 15 minuta neprestane akcije na nogama, gdje je Munhoz dva puta Johnsa slao na pod, završilo je jednoglasnom odlukom u korist Brazilca. Ricky Simon odlukom je savladao Montela Jacksona, a Ricardo Ramos je sumnjivom podijeljenom odlukom uzeo pobjedu protiv Kyung Ho Kanga. Sheymon Moraes savladao je debitanta Matta Saylesa, također sudačkom odlukom.

Alex Perez odradio je fantastičnu borbu u kojoj je savladao Josea Torresa. Borba je bila gotova nakon nešto manje od četiri minute prve runde, no nevjerojatno zvuči podatak da je Perez pogodio čak 104 značajna udarca za to vrijeme. Kineskinja Zhang Weili savladala je Danielle Taylor još jednom sudačkom odlukom, a cijeli program otvorila je pobjeda Marlona Vere nad Wuliji Burenom, prekidom pred kraj druge runde.

UFC 227 – Rezultati

T.J. Dillashaw (c) vs. Cody Garbrandt – TKO (R1, 4:10)

Henry Cejudo def. Demetrious Johnson – podijeljena sudačka odluka

Renato Moicano def. Cub Swanson – SUB (R1 4:15)

JJ Aldrich def. Polyana Viana – jednoglasna sudačka odluka

Thiago Santos def. Kevin Holland – jednoglasna sudačka odluka

Pedro Munhoz def. Brett Johns – jednoglasna sudačka odluka

Ricky Simon def. Montel Jackson – jednoglasna sudačka odluka

Ricardo Ramos def. Kyung Ho Kang – podijeljena sudačka odluka

Sheymon Moraes def. Matt Sayles – jednoglasna sudačka odluka

Alex Perez def. Jose Torres – KO (R1 3:36)

Zhang Weili def. Danielle Taylor – jednoglasna sudačka odluka

Marlon Vera def. Wuliji Buren – TKO (R2 4:53)