Najhrabriji borac svijeta! Bez ruke, a želi u UFC

Svi smo već odavno naučili kako je UFC komercijalni spektakl, doduše spektakl s dobrim borbama koje nadgleda Dana White, ali svejedno komercijalni spektakl.

Veliki šef u svoju organizaciju želi dovesti one koji će njemu donositi novac i neovisno o tome san svakog borca baš je nastupati u tom UFC-u. Tako se ulasku u to elitno društvo nadao i MMA borac Nick Newell. Naime, Nick je rođen s hendikepom, nema lijevu podlakticu i to ga nikada nije spriječilo da se bavi onime što najviše voli. A priliku karijere imao je kada je u Octagon u sklopu nove epizode UFC-ova reality showa “Dana White’s Tuesday Night Contender Series”, ušao s Alexom Munozom. No, nije završilo dobro ni za jednog, ni za drugog. Newell je izgubio, a Munoz je svejedno dobio veliko NE od Whitea. Ipak je zvijezda te večeri bio baš Neweell.

Bio prvak u hrvanju

Fanovima i javnosti obratio se putem svog službenog Instagrama gdje je objavio fotografiju svog “prebijenog” lica...

– Nije ovo bila moja noć. Nemam nikakvih isprika za to. Svaka čast Alexu Munozu. Sjajna predstava, čovjek je gospodin i odličan borac. Vratit ću se!

I novinarima je prije toga rekao kako se osjeća:

– Emocionalno to boli, ali sam gubio prije, i to me je učinilo još boljim. Iz toga treba izvući pouke i nastavit ću se kretati prema naprijed... Sada izgleda da ću se morati vratiti na početak i nastaviti raditi kako bih došao prema snu. Ja sam takav, nikad nisam zadovoljan.

Ništa mi nije dovoljno dobro. Pa izgubio sam prvih 17 hrvačkih mečeva i postao sve bolji nakon toga i osvojio svjetske naslove i došao u MMA. Bio sam 14-1, a sada sam 14-2. To je sranje, ali ovo je igra koju igramo. Postoje pobjednici, a postoje i gubitnici. Nije bio moj dan – smireno je i s poštovanjem pričao Nick, 32-godišnji borac koji se rodio s hendikepom. Cijeli se život borio, trudio više od drugih kako bi se naučio živjeti s tim, a onda se u srednjoj školi pridružio hrvačkom timu. Razmišljao je o odustajanju nakon prvog treninga, jer je to bilo “najteže što sam učinio u mom životu” kako sam kaže, ali njegova majka nije mu to dopustila. Tako umjesto da je otišao, nastavio je raditi.

U MMA ga uveo prijatelj

– Počeo sam se hrvati jer sam volio profesionalno hrvanje. Moj prijatelj Neil i ja stalno smo gledali kako se bore. Jednom je rekao: “Hej, ja ću se pridružiti hrvačkom timu”, a ja sam rekao: “Oh, to zvuči cool. Pa onda ću se i ja pridružiti.” Tada zapravo nisam ni znao u što se upućujem. Mislilo sam da ću udariti ljude čeličnim stolcima i slično. Nekako sam se zaljubio u to. Zato sam zaglavio u tome, a prijatelj je prekinuo nakon druge godine. Nisam se odrekao toga jer sam to volio. Iako sam gubio, to mi nije uzelo svu zabavu – prepričao je jednom Nick svoje početke...

Hrvanje mu je dosta pomoglo jer ondje se naučio gubiti i dokazivati. Bilo mu je to potrebno jer se tijekom života susretao s predrasudama baš zbog svog fizičkog stanja. No, to na njega psihički nije previše utjecalo.

– To mi ne smeta jer znam da nije istina i znam što mogu. Kada vas ljudi podcjenjuju, to je problem. Ali ako netko podcjenjuje vaše sposobnosti, to nije baš neki problem jer mogu sjediti ovdje i mogu govoriti o tome koliko dobar mislim da jesam, ali ako ne izađem i ne dokažem se, to ne znači ništa – rekao je Nick.

U MMA ga je uveo, sada pokojni prijatelj, Pete Bencivenga. Prva borba koju je gledao bila je ona između Kena Shamrocka i Tita Ortiza I.

– Nisam imao pojma što se događa, zapravo nisam to ni razumio. Samo sam pomislio: “Oh, ovaj dečko se dobro bori.” Tako sam počeo gledati i svidjelo mi se. Poslije sam samo gledao zbog Kena.