Jedna od najljepših hrvatskih osveta: Vrijeđali su nam Bilića zato što je tada mucao

Velikim pljeskom pozdravljen je u zagrebačkom hotelu As, nakon prve projekcije, sportski dokumentarni film “Pariz – Moskva via Palermo” u režiji Andreja Maksimovića. Lijepo je to podsjećanje na ono što se događalo uoči i na utakmici Italija – Hrvatska 1994. godine u kojoj je naša reprezentacija ostvarila prvu veliku pobjedu u službenim utakmicama i otvorila si put prema Europskome eprvenstvu 1996. godine.

Brojni uzvanici, među njima i puno onih koji se još kako dobro sjećaju tih dana, ali i neki od onih koji su u toj utakmici sudjelovali, uživali su u tom sjajno složenom filmu.

Početak stvaranja kulta

– Ideja da napravim ovaj film rodila se zato što tu utakmicu nisam gledao pa sam je tražio na VHS kasetama da bih ju pogledao. I onda sam odlučio napraviti film o tome, o svemu što se događalo oko te utakmice i na njoj – kazao nam je redatelj Andrej Maksimović nakon projekcije filma koji je nastao uz partnerstvo Večernjeg lista, Hrvatskoga nogometnog saveza i Hrvatske lutrije.

Lijepo je bilo gledati poteze Šukera, Štimca, Asanovića, Bobana, Bilića i to veliko slavlje u Palermu, a onda čuti i neke od aktera. Neke u filmu, poput naših stratega Ćire Blaževića i Tomislava Ivića te kapetana Zvonimira Bobana, a neke i uživo jer su i nazočili ovoj projekciji.

– Prekrasno je bilo gledati ovaj film jer te vrati u to vrijeme, vrate ti se neke slike sjećanja, prijateljstva. Na kraju svega u životu ostaju rezultati, ostaje statistika i prijateljstvo. A mi smo to imali od priprema u Poreču, ulaska u zrakoplov u Puli, dolaska u Palermo.

Na filmu su prikazani neki detalji koje javnost nema baš često priliku vidjeti, ono što inače čuvamo za sebe i svlačionicu. I sigurno je svakoga dirnulo kad je vidio neke od tih slika iz 1994. godine.

To je bio početak stvaranja hrvatskog nogometa, taj rezultat bio je važan i kasnije za broncu u Parizu i za ovo srebro u Rusiji. I treba raditi i dalje da bismo sve ove materijale, filmove sačuvali. Jer nogomet se igra i nakon što smo mi prestali, igrat će se kad prestanu Mandžukić, Modrić, Rakitić, Perišić i oni koji sad igraju – kazao je predsjednik HNS-a Davor Šuker koji je u Palermu postigao oba pogotka u toj pobjedi 2:1 i prisjetio se kako su talijanski mediji bili bahati.

– Kad sam igrao nogomet i sad kad nešto radim, kod mene nema podcjenjivanja nikoga jer ti se to obije o glavu. Drugo je: ispeci pa reci – napravi nešto na terenu, nemoj pričati da ćeš zabiti tri gola, nego ih postigni pa onda slavi. Oni su bili bahati kad smo dolazili tamo i to im se osvetilo, a mi smo pokazali zajedništvo.

Zanimljivo je bilo što su Šuker i Boban nakon te utakmice trebali letjeti s igračima Milana privatnim zrakoplovom. OK za Bobana, on je bio igrač Milana, ali Šuker im je kao igrač Seville utrpao dva komada.

– Rekli su prije utakmice da mogu s njima do Milana, ali onda sam nakon utakmice rekao Zvoni da provjeri nakon što su poraženi. No nije bilo problema, išao sam s njima i prespavao kod Bobana. Bilo mi je zanimljivo sjediti s njima u zrakoplovu, a do prije dva sata bili smo na suprotnim stranama u ne baš prijateljskom raspoloženju.

Jesu li vam što rekli?

– Haha, ostavit ćemo nešto i za knjigu koju ću napisati kad budem malo stariji – dobro je bio raspoložen predsjednik HNS-a koji je od glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića dobio vrijednu monografiju Večernjaka.

I nakon gledanja filma nastavilo se razgovarati o tim danima, o onome što je prikazano na Maksimovićevu uratku.

– Ma naježio sam se gledajući film, krasno se prisjetiti i puno hvala Maksu koji se potrudio napraviti ovaj sjajni dokumentarac. Svima nam prorade emocije kad na televiziji gledamo snimke starih utakmica, evo i u ovo vrijeme korone imali smo prilike gledati one iz Francuske i Rusije.

Sve to vraća radost u danima koji su uistinu bili teški. Po ovom dokumentarcu vidjelo se da je to bila najznačajnija utakmica za stvaranje kulta naše reprezentacije i stavljanja hrvatskog nogometa na najvišu svjetsku razinu. Tom smo pobjedom svijetu pokazali da Hrvatska postoji, da egzistira kao država i da ima sjajne sportaše – rekao je Igor Štimac koji je asistirao Šukeru u Palermu za drugi gol.

Uvrijedili su Bilića i sve nas

Prisjetio se i Štimac bahatog pisanja talijanskih medija, podcjenjivanja.

– Bili su njihovi mediji jako neugodni, nepravedni prema Slavenu Biliću zbog mucanja, omalovažavali su našu obranu, za vezni red pisali da je spor, kako nemamo efikasne napadače. A mi smo ih u svakom dijelu demantirali i nadmašili ih, izdominirali. Nama je to omalovažavanje njihovih medija bilo samo dodatni motiv.

Da, bilo je jako ružnih stvari od talijanskih medija, doista je bilo nekulturno staviti naslov Biliću “Ba-ba Baggio, stavit ću te u džep”.

U filmu govore i Ćiro i Ivić, puno je bilo polemike o tome tko je vodio tu utakmicu. Zvonimir Boban u filmu je rekao da ipak igrači nisu prihvatili dobar dio Ivićevih ideja, da su bili Ćirina momčad, ali da su prije svega bili svoji.

– Razgovarao sam dosta sa suigračima o toj utakmici i, kad se vraćam u to vrijeme, ostaje mi dojam da bismo i bez trenera, s obzirom na to koliko smo bili motivirani, dobili tu utakmicu – kazao nam je Igor Štimac.