Sjajni igrač Dinama rekao nešto što se nikako neće svidjeti navijačima!

Dio igrača Dinama u utorak će provoditi svoj posljednji dan godišnjeg odmora, dio (A reprezentativci) još će se malo odmarati, a oni koji su u mladoj reprezentaciji igrat će prvu utakmicu na Euru do 21 godine protiv Rumunjske. No svi zajedno će biti uz mobitele ili uz TV ekrane i čekati koga će im podariti ždrijeb drugog pretkola Lige prvaka. Bit će to važan podatak i za trenera Nenada Bjelicu, dan nakon ždrijeba kreće s pripremama plavih i neke će mu stvari biti jasnije kad sazna suparnika na startu europske sezone.

Enigma srednjeg reda

Do početka tih priprema plavi bi strateg volio riješiti barem dio igračke križaljke iako je i njemu jasno da će trakavica zvana prijelazni rok trajati sve do kraja kolovoza. Stoga će biti napeto i u Dinamu, uvijek su mogući novi odlasci, a kad se dogode, plavi moraju brzo reagirati i naći zamjene za te igrače. Bjelica je dosad odavao dojam čovjeka koji je spreman i za to, i prije kraja prošle sezone uvjeravao nas je da imaju podeblji popis potencijalnih pojačanja za sve pozicije u momčadi. Zasad je stigao samo Ivo Pinto, povratnik u plavo jato iz Norwicha, s njime je riješeno pitanje desnog beka. Traži se prije svega lijevi bek, tu plavi imaju Leovca te Rrahmanija koji je kao stoper igrao sjajno na toj poziciji. Ali i Kosovar navodno ima dobrih ponuda, stoga je lijevi bek prioritet. U napadu Bjelica ima trojac Gavranović, Petković, Andrić, ostanu li sva trojica, to mu je dovoljno. A možda vrati i Marija Budimira koji odlazi iz Irana, a znamo koliko ga Bjelica cijeni, ne samo kao igrača već kao radnika, kao autoritet u svlačionici.

Najveća je enigma za plave srednji red i njegov izgled u novoj sezoni. Najviše se govori o odlasku Danija Olma, mladog Španjolca koji je sa svojom U-21 reprezentacijom na Euru, baš kao i nekolicina igrača Dinama. Olmo je o mogućem transferu progovorio za španjolski AS:

– O mogućem odlasku iz Dinama razgovarat ćemo nakon Europskog prvenstva, sada sam fokusiran na reprezentaciju. Iako, možda je sada trenutak za novi iskorak, moguće je da odem nakon što sam imao jako dobru sezonu u Dinamu – kazao je među ostalim Olmo kojeg povezuju s raznim klubovima iz Španjolske, Engleske, Italije.

– Volio bih u neku jaku ligu, naravno da bi se bilo lijepo vratiti kući u Španjolsku, ali sviđaju mi se lige kao što su njemačka, engleska i talijanska – kazao je igrač Dinama.

Donese li netko u Maksimir kofer eura, moći će odvesti Olma, a plavi su očito spremni na tu opciju, kao i ako stigne prava ponuda za Amera Gojaka kojeg žele španjolski i njemački klubovi, spremni su, ako budu morali, pustiti i Nikolu Moru. Naime, Lovro Majer prošle sezone nije imao minutažu u skladu sa svojim umijećem, imao je puno problema s ozljedama, a on je prirodni nasljednik Danija Olma ili Gojaka. Baš kao što bi to bio i Luka Ivanušec dođe li nakon Eura u Maksimir.

Ivanušec bi rado došao

Bjelica bi ga rado imao u svom jatu, a mladi reprezentativac jasno je obznanio da je blizu dolaska u Dinamo, da mu je to jedina želja kad je riječ o našim klubovima iako još mora odvagati što mu se nudi u inozemstvu. No sviđa mu se kako radi Bjelica, njegove rotacije mu jamče dobru minutažu dođe li i u dobro kvalitetom popunjenu plavu svlačionicu. Dominik Livaković iskazao je veliku kvalitetu, iako je mlad (24 godine), već ima više od 200 prvoligaških utakmica, postao je prvi vratar reprezentacije i neće biti iznenađenje dođe li ponuda i za njega. U tom slučaju trebali bi plavi još jednog vratara uz Danijela Zagorca i Dinka Horkaša, a u kuloarima su se spominjali Simon Sluga iz Rijeke te Josip Čondrić iz Istre 1961.