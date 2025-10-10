Naši Portali
boks

Ponajbolji hrvatski boksač vraća se u ring: Trebao bi ponovno braniti pojas

Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Plantić - Bruno Damian Acosta
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.10.2025.
u 17:16

Posljednji meč odradio je u zagrebačkoj Ciboni u svibnju ove godine kada je slavio protiv Brune Damiana Acoste sudačkom oduklom. To mu je bila treća uspješna obrana WBC International pojasa.

Luka Plantić, jedan od najboljih hrvatskih boksača i aktualni osvajač WBC-ovog International pojasa, vraća se u ring 23. studenog u Tirani. Protivnik 28-godišnjem Zagrepčanu bit će Shadiri Musa Bwogi, također 28-godišnji borac iz Ugande. Oba borca u meč ulaze neporaženi, Plantić ima 12 pobjeda iz profesionalnih mečeva, a Bwogi devet u isto toliko borbi.

Plantić je do devet od svojih 12 pobjeda stigao prekidom dok je Bwogi pet puta nokautirao protivnike, a četiri puta je pobjeđivao sudačkom odlukom. Takav je bio slučaj i u njegovom posljednjem meču kada je u ožujku pobijedio Jasona Medija i uzeo pojas Afričke boksačke unije u supersrednjoj kategoriji.

Plantić je neko vrijeme bio drugi izazivač u istoj kategoriji (do 76 kilograma), ali pao je na sedmo mjesto kada je Terence Crawford pobijedio Canela Alvareza i oduzeo mu sve pojaseve. Posljednji meč odradio je u zagrebačkoj Ciboni u svibnju ove godine kada je slavio protiv Brune Damiana Acoste sudačkom oduklom. To mu je bila treća uspješna obrana WBC International pojasa, a obranio ga je i u mečevima protiv Catalina Paraschiveanua i Martina Ezequiela Bulacija.

Još nije poznato hoće li pojas biti na kocki i u ovoj borbi, ali treba spomenuti kako ga je osvojio pobijedivši Jacka Cullena tehničkim nokautom u petoj rundi u travnju 2024.

