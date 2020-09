ANKETA Je li Modrić najveći lider u povijesti vatrenih? Ili je veći bio Boban, možda i Kovač...

Porazi nogometne reprezentacije u Portugalu (4:1) i Francuskoj (4:2) ne trebaju upaliti alarm, no pokazuju koliko će nam teško biti bez Ivana Rakitića, ali prije svega Luke Modrića, koji je posljednjih godina apsolutni lider vatrenih.

U svjetlu činjenice kako je Hrvatska u Portu i u Parizu nastupila bez Luke Modrića, a bez njega će nagodinu ići i u kvalifikacije za SP 2022., najdrastičnija promjena u totalnom makeoveru vatrenih u Ligi nacija lišenost je – lidera na terenu. Čovjeka s karizmom, respektabilnim autoritetom među igračima, onoga ratnika kojega će i izbornik – vojskovođa uoči presudne bitke pitati za savjet. To su osobine koje su nekada utjelovljavali Zvonimir Boban, Niko Kovač i Darijo Srna, a od 2016. godine i genijalni Luka Modrić, jedina prava Dalićeva desna ruka, čovjek kojega se sve pita i koji ima sve ovlasti.

Nakon što je osvojio Zlatnu loptu 2018. godine više nema dvojbe je li Luka Modrić najveći hrvatski nogometaš u povijesti, no dvojba jest je li najveći lider kojeg smo imali. Konkurencija mu nije lagana, a mi smo izdvojili igrače koji su barem dvije godine bili kapetani reprezentacije.

Prvi pravi kapetan, na terenu i izvan njega, bio je Zvonimir Boban, koji je traku nosio od 1992. do 1999. godine, odnosno u čak 49 od 51 nastupa za vatrene. Idući kapetan na malo dulje razdoblje (od 2002. do 2004. godine) bio je Boris Živković, kojem je traku dao Otto Barić.

No, većina će se složiti da Živković nije imao liderske osobine poput njegova nasljednika Nike Kovača. Traku na ruku Niko je stavio 2004. godine, a imao ju je do reprezentativnog umirovljenja u listopadu 2008. godine. Već u idućoj utakmici reprezentacije, u veljači 2009. protiv Rumunjske, traku je dobio Darijo Srna te ju je nosio do utakmice osmina finala Eura protiv Portugala 2016., odnosno u čak 72 utakmice, po čemu je hrvatski rekorder. Srnu je u jesen 2016. naslijedio najbolji hrvatski nogometaš u povijesti Luka Modrić.

No, je li i najveći lider u povijesti? Ili su Boban i Niko Kovač, možda i Darijo Srna, bili veći?