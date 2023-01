Je li Leonu netko urekao s brojevima? Holdener trenira Zagorec

Ovogodišnja ceremonija javnog izvlačenja startnih brojeva za utrku Snježne kraljice održana je na novoj lokaciji. Nakon Jelačićeva placa i klizališta na Tomislavovu trgu, ovaj se put to zbivalo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, neobarokne građevine iz 1895. godine, udaljene tek par minuta hoda od hotela Westin, službenog smještaja za natjecateljice i njihove timove.

Najboljih 15 slalomašica svijeta, koje će se danas spustiti nizh padine Medvednice (u 12.30 i 16.30), pred ovaj spomenik kulture dopratilli su kostimirani statisti iz popularnih drama, opera i baleta (Trnoružica, Labuđe jezero, Rigoletto, Godunov...) s repertoara nacionalnog teatra a najbolje startne brojeve iz svake skupine dobile su Slovenka Ana Bucik (1) i Švicarka Michelle Gisin (8).

Zrinka: Puno sam opuštenija

S našom Leonom Popović sreća se ponovo poigrala pa je izvukla broj 13. U prethodnih pet ovosezonskih utrka, 25-godišnja Mrkopaljka je čak četiri puta izvukla broj 15 a onaj jedini put kada nije dobila najlošiji broj startala je 14. Tako je deveta slalomašica svijeta srušila sve zakone vjerojatnosti, sve matematičke teorije.

- Vjerovali ili ne, opet sam izvukla najveći broj koji je tog časa preostao. Meni je inače sretan broj 13 a i bolji je nego 15 tako da napredujem sitnim koracima.

Pokušali smo se našaliti pa ju zapitasmo da ju nije netko urekao?

- Možda i jest. Kolegice skijašice već se zezaju da sam sigurno nekoga naljutila pa mi to ovako vraća. Dok je u sferi zezancije dobro je, bolje nego da to shvaćam preozbiljno - kazala je Leona koja je prije godinu dana baš na Sljemenu izborila, tog časa, svoj najbolji rezultat (sedmo mjesto).

U međuvremenu je Leona dvaput bila šesta. Može li ovo biti prilika za novi najbolji rezultat karijere?

- Vjerujem da jest. Doduše, treba vidjeti kakva će biti podloga. Meni taj "proljetni" snijeg manje paše no neće me to zaustaviti da dam sve od sebe i da idem po svoj najbolji rezultat.

Uz pretpostavku da će sve učiniti da baš na Sljemenu izbori svoje prvo postolje, koji to drugi domet za Leonu ne bi bio razočaravajući?

- Ne mogu reći da sa top 10 ne bih bila zadovoljna, no ne bih bila u potpunosti. No, voljela bih se plasirati u prvih pet.

Javlja li se trema odnosno neka vrsta nervoze?

- Prije svake utrke kod mene postoji doza nervoze no moj trener Goran Rački mi je rekao da to kada sam pod pritiskom na mene jako dobro utječe.

Tremu, kaže njen otac i trener Amir, jako dobro kontrolira i Zrinka Ljutić koja veli:

- Puno sam opuštenija nego prethodne dvije sezone kada sam bila 33. odnosno izletjela. Sada sam u dobrom stanju.

I ona puca na plasman među prvih pet.

- Kada bih bila, peta, šesta, ne bih se trebala nimalo žaliti, bio bi to vrhunski rezultat.

Kako se odhrvati želji da pred domaćom publikom pruži i više no što je potrebno što ju može odvesti u pogrešku?

- Treba se opustiti i skijati svoje, ne pokušavati previše. Moram se uvjeriti da će biti dovoljno da opušteno skijam, da ne divljam.

U ovoj utrci Zrinka će startati s brojem 17.

- Čekam da uđem među najboljih 15 a ona ću uz malo sreće u ždrijebu moći više riskirati. Imat ću bolju stazu a samim time ću imati veće izglede za bolji plasman.

Čini se da s ovim trendovima globalnog zatopljenja startni brojevi nikad nisu bili važniji.

- Da, jako su važni. Čekam da mi se otvori neka veća prilika i da mi se poklopi dobro skijanje.

Trenutno vodeća slalomašica svijeta startat će sedma. Mikaela Shiffrin je, zajedno sa Marlies Schild, rekorderka Sljemena sa četiri pobjede a sa dvije nove izjednačila bi se sa sunarodnjakinjom Lindsey Vonn po broju pobjeda u Svjetskom kupu (82). No, čini se da joj to sada nije neka briga.

- Kada je ovako toplo onda se snijeg mijenja u nešto na čemu nismo naviknuli skijati i to utječe na način kako skije funkcioniraju. Neki proizvođači rade bolje skije za ledene podloge, a drugi za mekše pa tu i neke skijašice brže u jednim a druge u drugim uvjetima pa će biti izazovno.

Shiffrin: Zagreb je sve suprotno

Najveća skijašica današnjice u Zagrebu je, još kao 17-godišnjakinja, izborila svoju drugu pobjedu u karijeri.

- Uvijek sam voljela nastupati u Zagrebu. Sjećam se kada sam došla prvi put sve mi je bilo suprotno onome što je to na drugim lokacijama Svjetskog kupa. Došli smo u veliki grad i vozili se na vrh planine umjesto u podnožje. S obzirom na to kako bi me vaša publika bodrila i to ime posebno mjesto u mom srcu.

Da bi slavila i po peti put, Shiffrin će morati biti brža od trostruke uzastopne pobjednice Petre Vlhove (startni broj dva) ali i od niza drugih dobrih skijašica pa tako i Švicarke Wendy Holdener koja u karijeri ima 32 slalomska postolja. A ona nam je otkrila jedan kuriozitet zbog kojeg bi ju trebali podržati domaći navijači.

- Moj trener Christian Brill napola je Hrvat. Naime, majka mu je iz mjesta koje je preko ovog brda na kojem skijamo, mislim da se zove Stubica. I baš smo ondje, dan prije utrke, išli na ručak.