Jakirović: 'Ovo mi je najteži poraz karijere. Bruka. Treba vidjeti što će biti sutra'

Dinamo je u drugome kolu grupne faze Konferencijske lige doživio težak poraz od Ballkanija . Najprije je zabio Almir Kryeziu u 44. minuti, a konačnih 2:0 u Prištini je postavio Walid Hamidi u 83. minuti. Dinamo je u prvome kolu svladao Astanu s 5:1, a sada je upisao prvi poraz u ovome natjecanju. Utakmicu su komentirali trener Sergej Jakirović i igrači.

"Zaslužen poraz. Ispričavam se cijeloj Hrvatskoj i navijačima. Preuzimam odgovornost. Imali smo to što imamo, probali smo izvući maksimum. Oni su bili puno bolji od nas. Ono što sam ja htio da radimo, radili su oni nama. Ovo mi je najteži poraz u karijeri. Bruka, to treba priznati. Vidjet ćemo što nosi sutrašnji dan", rekao je trener poraženog Dinama pa nastavio:

"Željeli smo i mi pobijediti, no možda to nije bilo dovoljno. Puno se igrača treba zamisliti. Treba se baciti na glavu, nikome nije zabranjeno driblati, dodavati... Vrlo jeftin pogodak. Koliko smo god radili i analizirali, dogodilo se. Možemo do sutra pričati."

Vrijeme je za neke druge igrače. Nedostajao je dobar ubačaj, morali smo puno oštrije. Probali smo sa zamjenama, opteretiti ih, ali onda smo dobili drugi gol. Treba vidjeti što će se dogoditi sutra", zaključio je Jakirović.

"Teško je nešto pametno reći. Neočekivano i boli, nismo pravodobno reagirali. Moramo se fokusirati na Istru, s kojom igramo za tri dana. Prvenstvo je najbitnije. Na pauzi ćemo analizirati jer je puno toga trebalo biti bolje. Primili smo gol u najgore vrijeme, na kraju poluvremena. Pljusak i njihov niski blok nisu nam olakšali. Imali smo jalovu inicijativu, no njihov drugi gol je prelomio. Treba svatko sebe analizirati i prihvatiti kritiku. S pobjedom bi bilo lakše otići na pauzu", rekao je Tibor Halilović nakon utakmice za Arenu Sport.

