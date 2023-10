ANKETA Je li pogodak Ballkanija trebao biti poništen?

Dinamo večeras igra utakmicu drugoga kola grupne faze Konferencijske lige. Plavi gostuju u Prištini kod Ballkanija, no među njima zbog ozljeda nisu brojni ključni igrači. Očekivali su da će to nešto otežati situaciju, no Sergej Jakirović je naveo kako će ipak biti spremni za europski susret.

Prvih pola sata utakmice proteklo je bez većih zanimljivosti. Zatim je Ballkani preuzeo inicijativu i pritisnuo Dinamo. Najgori ishod za plave uslijedio je u 44. minuti. Strijelac je bio Kryeziu kojem je suigrač uputio loptu preko zadnje linije Dinama. On se sjurio prema golu i zabio za 1:0 domaće momčadi.

GALERIJA Dinamo na samome kraju poluvremena primio gol

Međutim, suci su pogodak najprije poništili. Zatim je uslijedio pregled situacije VAR-om, a pogodak je priznat. Ovaj će trenutak zasigurno ostati sporna točka večerašnjeg susreta, osobito ukoliko će imati odlučujuć utjecaj na konačan rezultat.

Snimku pogotka možete pogledati OVDJE .

VIDEO Disciplinski sudac žestoko kaznio Hajduk zbog derbija i zaprijetio praznim tribinama