Izvor blizak klubu: Gvardiol prvi na listi želja legendarnog trenera i engleskog velikana!

Engleski klub i finalist Lige prvaka iz 2019. Tottenham gradi momčad za iduću sezonu, a sportski direktor Fabio Paratici I trener Antonio Conte počinju sve detaljnije razmatrati opcije za pojačanja. Prioritet je pozicija lijevog stopera u formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji, a na prva dva mjesta od popisa četiri kandidata je hrvatski reprezentativac u redovima RB Leipziga, Joško Gvardiol (20), izvještava britantski The Athletic koji je u zadnje vrijeme iznimno pouzdan list pri transfer informacijama, dopisnici Athletica su u iznimno bliskom i kontinuiranom kontaktu s ljudima u klubu.

Antonio Conte je ove sezone u svim utakmicama osim jedne igrao u formaciji s tri igrača otraga, i u 90 posto tih utakmica na poziciji lijevog stopera (sve osim dvije) je igrao Velšanin Ben Davies koji se snašao vrlo dobro, ali želja Contea je povećati kvalitetu i konkurenciju na toj poziciji. Poboljšanje na ovoj poziciji je u Spursima bio prioritet još prije Conteovog dolaska, prošlog ljeta je Paratici pokušao dovesti Paua Torresa iz Villarreala no španjolski stoper je odbio ponudu. Tako su početkom ovog tjedna Conte i Paratici sastavili popis najboljih kandidata za prioritetno pojačanje londonskog kluba.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Tottenham Hotspur - Villa Park, Birmingham, Britain - April 9, 2022 Tottenham Hotspur manager Antonio Conte celebrates after the match Action Images via Reuters/Molly Darlington EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Na prva dva mjesta tog popisa kojeg su složili Talijani iz Tottenhama su već spomenuti Gvardiol te stoper milanskog Intera, također mladi Alessandro Bastoni (22). Gvardiol je gotovo pa savršen branič za Conteov način igre, vanjski stoper točno onakav kakvog jedan od najuspješnijih svjetskih trenera današnjice voli.

"Na terenu, ono što iskače kod Gvardiola je to koliko je siguran s loptom u nogama. Pokuša 79.4 dodavanja u 90 minuta, što je u prvih osam posto bundesligaških stopera, a ako pogledate njegove akcije u posjedu, svakih 90 minuta ima 63 ofenzivna vođenja lopte, što je upravo ono što Conte želi kod stopera. To je povezano i s Gvardiolovom mogućnosti za igranje prema naprijed s visokom brojkom u progresivnim dodavanjima koja vrlo često završe velikim šansama ili golovima, češće nego kod većine ostalih stopera", piše Athletic.

"Kad gledamo strogo na branjenje, dojam je da je Gvardiol dobro svhatio i utrenirao Leipzigov agresivan način branjenja (itenzitet branjenja 99 od 99 prema SmarterScoutu). Također je iznad prosjeka po vraćenom posjedu i presječenim loptama, što naglašava koliko voli izaći iz linije i pročitati igru protivnika. Jedina Gvardiolova mana u ovom trenutku su zračni dueli. Dok je na tlu jako dobar, Gvardiol je jedan od slabijih stopera Bundeslige u zračnim duelima, bilo iz otvorene igre ili iz prekida", stoji u analizi.

Gvardiol je već svratio pozornost europske pozornice na sebe svojom prvom sezonom u Dinamu, do te mjere da je bio vrlo blizu Premier ligi još prošle zime, kad su tekli ozbiljni pregovori s Leedsom i Marcelom Bielsom. Joško je i sam priznao da je bio vrlo blizu dogovora s engleskim klubom, no na kraju je ipak izabrao Leipzig te nije pogriješio. Sada je u redovima bundesligaša poprilično brzo postao jedan od najtraženijih stopera svijeta, interes Tottenhama definitivno nije jedini. Naravno, ne treba smetnuti s uma ni da je u međuvremenu zasluženo postao i prvotimac hrvatske reprezentacije, što isto utječe na njegovo kotiranje na tržištu.

No, jedini strah u Londonu je da bi Gvardiol možda mogao biti preskup za njih, kao i sjajni Alessandro Bastoni, kojeg je baš Conte u šampionskoj sezoni u Interu promovirao u prvih 11 momčadi.

Podsjetimo, Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u svojem je tjednom izvješću objavio procijenjene vrijednosti transfera pedesetorice igrača do 23 godine s najvišom tržišnom cijenom, a na vrhu te ljestvice je baš Gvardiol s procijenjenom vrijednošću transfera od čak 96,2 milijuna eura.

U slučaju da Spursi nikako ne uspiju priuštiti prvo Gvardiola, a zatim ni Bastonija, kao rezervne opcije su na popisu još dva mlada talentirana stopera, Nizozemac Sven Botman iz Lillea i Nijemac Nico Schlotterbeck iz Freiburga.