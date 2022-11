Izbornik Francuske: 'Ne znam zašto je poništen gol za izjednačenje'

Reprezentacija Tunisa od Svjetskog prvenstva oprostila se na najbolji mogući način. Afrikanci su s 1:0 pobijedili svjetske prvake Francusku, koji su ranije osigurali osminu finala. Pogodak za veliko slavlje postigao je Wahbi Khazri u 58. minuti, a igrač je istaknuo kako Francuzi nisu igrali s rezervnom ekipom.

- Sretni smo večeras, imali smo dobru utakmicu, pokazali dobre stvari i imali smo pravu timsku igru. Postoji razočaranje što se nismo kvalificirali unatoč četiri boda, no možemo to kriviti sami sebe nakon poraza od Australije. Ali sretan sam što sam tunižanski narod učinio ponosnim. Nije Francuska igrala u rezervnoj postavi, ispred nas su bili igrači visoke klase. Dolazim iz malog sela na Korzici i želim Francuzima da odu do kraja. Budu li igrali kao u prva dva susreta - rekao je Khazri.

Izborniku Francuske Didieru Deschampsu nije bilo jasno zašto je poništen pogodak Griezmanna za izjednačenje duboko u sudačkoj nadoknadi. Bila je riječ o zaleđu.

- Ne znam zašto je poništen gol za izjednačenje, sve je trajalo predugo. Mislim da nismo zaslužili poraz jer imali smo puno bolji završetak utakmice. Očito smo imali poteškoća, i zbog izbora koje sam napravio, ali ne možemo postići sve ciljeve u isto vrijeme. Imali smo dvije utakmice visokog intenziteta u četiri dana i zato sam pružio mogućnost gotovo svim igračima da budu na terenu. Sada ćemo se oporaviti od ovog poraza jer kreće sasvim drugo natjecanje - zaključio je.

