Ivković: Ispričavam se Modriću, ali on nije onakav kakav je bio. Moram reći što vidim

Hrvatska nogometna reprezentacija je u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva s momčadi Albanije odigrala utakmicu bez pobjednika. Nakon ranog šoka golom Qazima Lacija u 11. minuti, vatreni nisu uspjeli brzo izjednačiti već su poprilično blijedom igrom završili poluvrijeme. U drugo su poluvrijeme ušli bolje i preokrenuli golom Andreja Kramarića u 74. minuti te autogolom Klausa Gjasule u 76. minuti. Isti igrač se iskupio svojoj momčadi i u 95. minuti šokirao Hrvatsku golom za 2:2.

"Kraljevi šok su tako intenzivni, ne znam hoću li još jedan ovakav preživjeti. Prvo poluvrijeme je bilo očajno, gore ne može. No u drugom poluvremenu, u nekim segmentima smo živnuli, ali opet se nastavila ta loša igra, koja se okrenula tek kad je u igru ušao Budimir. On je odigrao kao Messi, kaže Anton Samovojska", rekao je za HRT Tomislav Ivković pa dodao:

"Rezultat je realan, Albanci su imali zicera za 0:2, u prvom dijelu vile su nas spasile. U drugom dijelu smo tek oko 70. minute krenuli, s izmjenama nismo dobili ništa, kod 2:1 nas je ponijela emocija, počeli smo razmišljati kako zabiti treći, a trebali smo biti oprezniji i iskoristiti mentalitet Albanaca, koji su sve napravili za drugi gol i nagradilo ih je."

"Meni je sve bilo jasno i prije EP-a, kao i Daliću. Stao je iza igrača za koje je znao da bi se moglo desiti što se desilo, ali vjerovao je da će biti pozitivno. Činjenice: Juranović ne igra u Berlinu, Stanišić standardan, Šutalo kao da se nekom zamjerio, otkad je u Ajaxu izgubio je sve rezone, od šmekera je postao gurač, radi greške i svaka nas kazni. Perišić je jedan od najvećih profesionalaca ikad, Brozović je daleko od forme na koju nas je navikao. Modrić fizički nije spreman, desno mu je bilo tri puta teže, kad se vratio da igra u paru bilo mu je lakše. Čekamo da se nešto okrene, i to s pravom, ali ja kao analitičar to mogu reći. O tome moramo razmišljati, U sljedećoj utakmici imamo šanse, ali nema više lijevo-desno, jer nema upitnika. Dalić nema upitnika, druga je stvar što on razmišlja kao otac. Oni su njega zadužili i on im je dužan cijeli život.,. Onda je Modrić zadužio Real da bude cijeli život tamo. Skidam im kapu. Meni je to teško govoriti. Ispričavam se Modriću, ali on nije onakav kakav je bio, moram reći ono što vidim", zaključuje Ivković.

U osminu finala prolaze dvije najbolje momčadi iz svake skupine. Njima će se pridružiti četiri najuspješnije trećeplasirane momčadi. Trenutno je Hrvatska na posljednjem mjestu i morat će tražiti tri boda protiv Italije u posljednjoj utakmici skupine. Italija i Španjolska igraju u četvrtak u 21 sat na stadionu Schalkea u Gelsenkirchenu.

