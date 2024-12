Ivica Obrvan ostaje na klupi rukometašica! Neće dobiti otkaz zbog dobro poznate javne tajne

Rukometašice Hrvatske porazom od Švicarske (22:26) završile su nastup na Europskom prvenstvu. Djevojke se vraćaju kući s jednim neodlučenim rezultatom (Farski Otoci) i s dva poraza (Danska i Švicarska). Ispadanje u prvom krugu nekako smo i očekivali onog trenutka kada se izbornik Ivica Obrvan odrekao Ćamile Mičijević, Valentine Blažević i Teje Pijević. Nedostatak kvalitetnih igračica, pogotovo u vanjskoj liniji, itekako se osjetio.

Kristina Prkačin i Tina Barišić upale su na Europsko prvenstvo neposredno nakon što su se oporavile od ozljeda. I jedna i druga imale su previše promašenih šutova i previše pogrešaka da bi mogle dobiti pozitivnu ocjenu. Pravog srednjeg vanjskog nismo ni imali. Stela Posavec daleko je od one forme kada smo 2020. osvojili broncu na EP-u, a Dejana Milosavljević igrala je tu poziciju silom prilika. Krila se također nisu proslavila, a od dva kružna napadača Katarina Ježić pokazala je volju, trudila se koliko je mogla, pokušala kao kapetanica utjecati na ostale... Lucija Bešen imala je na tri utakmice 29 obrana što je više nego dobro, no Ivana Kapitanović, kao iskusnija, upisala je tek jednu obranu na tri utakmice i nije bila baš ni od kakve pomoći. To ne čudi jer je na EP došla kao igračica bez kluba jer je u rumunjskoj Gloriji dobila otkaz.

– Život ide dalje – to su bile završne riječi Ivice Obrvana, izbornika reprezentacije.

U nekoj drugoj situaciji nakon 18. mjesta i ispadanja u prvom krugu izbornik bi dobio otkaz. Ali Obrvan sigurno neće. Neće dobiti otkaz sve dok je trener Podravka Vegete, a tamo barem za sada sjajno gura u Ligi prvakinja. Javna je tajna da Podravka vuče sve konce u ženskoj reprezentaciji. Tako da Obrvan može mirno spavati do sljedećeg velikog natjecanja. Nagovijestio je izbornik da je ovo početak stvaranja reprezentacije koja bi trebala zaigrati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Malo toga smo vidjeli da se možemo nadati kako ćemo zaigrati u "gradu anđela". Jedini pravi dobitak EP-a je Klara Birtić, a ostale mlade igračice (Brkić, Vuković, Bule) nisu ni dobile pravu priliku. Bule čak nikakvu jer je EP odgledala s tribine.