Ivica Kostelić nakon pada koji je šokirao Hrvatsku: Ne mogu micati ruku

Samo tjedan dana uoči sljemenskih utrka Svjetskog kupa, malo je nedostajalo da prvi promotor Snježne kraljice postane “ozbiljan gost” crne kronike. Srećom, u jednoj vrlo ozbiljnoj skijaškoj nezgodi Ivica Kostelić prošao je samo s iščašenjem ramena.

– S obzirom na to što se moglo dogoditi, a moglo je biti puno gore, ja sam prošao prilično jeftino, s lakšom ozljedom – priznao je Ivica jučer za najavne presice zagrebačke utrke Svjetskog kupa.

A to što mu se dogodilo na Kaninu, najvišem slovenskom skijaškom resortu, postalo je viralni hit jer netko je puno toga snimio pa i to kako jedan ortoped Ivici namješta dislocirano rame.

– Rijetko kada slike takvog pada i reponiranja ramena dođu u javnost i zato je to bilo toliko klikano. Imao sam sreće da je jedan kirurg stigao za manje od 10 minuta i tu nije bila riječ o dežurnom liječniku, nego o posjetitelju kojeg su ljudi koji su mi pomagali prizvali preko tamošnje gorske službe spašavanja.

Kako se takvo što uopće dogodilo iskusnom skijašu poput četverostrukog osvajača olimpijskog srebra i ukupnog pobjednika Svjetskog skijaškog kupa?

– Kada su me dovezli u bolnicu u Novoj Gorici, medicinske sestre su se pitale kako je moguće da je Kostelić pao na skijanju. No, ovo nije bio pad kao na natjecanju jer uoči ovakvih “nastupa” nema ogleda staze. Na skijalištu Kanin ima puno kraških jama, a ja sam u punoj brzini nesmotreno naletio na jednu takvu dubine četiri-pet metara. Jedno je kada ti vidiš da gubiš ravnotežu, da ćeš pasti, pa onda nešto pokušavaš, no ovdje sam se odjednom našao u zraku, a u zraku više ništa ne možeš.

Nije prošao kao Schumacher

Sva sreća, Ivica nije prošao kao Schumacher, koji je također nastradao skijajući izvan staza.

– Dok sam padao, mislio sam da ću slomiti noge. To mi je prošlo kroz glavu.

Spomenuti slovenski liječnik odmah mu je kazao da ga čekaju tri tjedna bez skijanja.

– S obzirom na to da ne mogu micati rukom, neću moći voziti na Sljemenu kao predvozač s kamerom, ali ću biti našima pri ruci. Vjerujem da ću ići na sve slalomske utrke u siječnju. A takvih je ove sezone šest.

U jednom takvom siječnju, onom iz 2011., Ivica je osvojio 999 bodova, što je rekord koji će u današnjem skijanju biti jako teško skinuti.

– Stvar je u tome što je danas puno više specijalista, a nema idealista kakvi smo bili Janica i ja koji smo vozili sve discipline. A specijalisti naprosto nemaju gdje osvojiti te bodove pa čak i da netko od njih osvoji svih šest slaloma i onaj jedan siječanjski veleslalom. To bi mogla jedino Mikaela Shiffrin.

Što bi pak mogli naši skijaši i skijašice ovaj put na Sljemenu? Lani smo imali trojicu u drugoj vožnji (7. Rodeš, 15. Vidović, 20. E. Kolega). Je li taj dan kada će netko od naših završiti na postolju, kao što kaže Vedran Pavlek, uistinu blizu?

– Nije daleko. Neki dečki su već sada za to spremni i samo je pitanje vremena. Po dosadašnjoj formi, najviše izgleda za to imaju Istok Rodeš i Elias Kolega. Vidović je ove sezone osvajao bodove samo jednom i on, vjerojatno, ni na Sljemenu neće gledati puno naprijed, već kako da ponovno osvoji bodove. Što se tiče Filipa Zubčića, kojem je specijalnost veleslalom, on ima problema s visokim slalomskim startnim brojem pa zato ovih dana vozi FIS utrke ne bi li popravio svoje slalomske bodove.

Navijači su dvosjekli mač

Priznaje Ivica da tako nije upućen i u stanje naših skijašica:

– Radujum se Leoninim prvim slalomskim bodovima u karijeri nakon što se, zbog ozljeda, gotovo dvije godine nije utrkivala. To je jako važno za njeno samopouzdanje i ja se nadam da će imati još takvih rezultata. I Ida također, jer će im kao povratnicama iz ozljeda psihički biti lakše.

O Sljemenu se govori kao o domaćem terenu. Kako se on reflektira u skijanju?

– Naši bolje poznaju tu stazu od ostalih jer su na njoj vozili još otkako su bili klinci. Tu bi se oni trebali bolje osjećati u svojoj koži nego negdje drugdje. Napose, tu su i navijači koji, doduše, mogu biti dvosjekli mač. Neki se prestraše, a neki izvuku dodatnu motivaciju. Pa Janica ne bi mogla završiti onakvu utrku bez štapa i rukavice da se to nije dogodilo na Sljemenu – zaključio je Ivica.