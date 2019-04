Inter će pokušati iznenaditi kao i za vrijeme rata

Nogometaši zaprešićkog Intera pokušat će danas ponoviti podvig iz 1992. godine kada su igrali finale hrvatskog kupa. U goste iz dolazi Rijeka (18 sati), a igra se samo jedna utakmica. Zaprešićani su igrali samo triput u polufinalu. Nakon 1992. godine bili su u polufinalu godinu dana poslije kada su ispali od tadašnje Croatije, danas Dinama. U Maksimiru je bilo 2:1, a u Zaprešiću 1:1.

Iz Treće lige do trofeja

– Bila su to neka sasvim druga vremena i sasvim drukčija priča kada sam s Interom osvojio kup Hrvatske. Tadašnja momčad Intera bila je izuzetno jaka i kvalitetna i naš uspjeh nije bio veliko iznenađenje. Čak je za neke to bilo i očekivano. Jer, te sezone osvojili smo turnir Slobodna Hrvatska. Bio je to turnir koji je bio preteča hrvatske lige. Osvojili smo i zimsko dvoransko prvenstvo. Dalje, te sezone nismo osvojili samo prvenstvo Hrvatske - prisjeća se 1992. godine Ilija Lončarević, tadašnji trener zaprešićke momčadi.

Na putu do tog finala Inter je u dvije utakmice izbacio Osijek (2:0 i 1:1) u četvrtfinalu te Croatiju iz Đakova u polufinalu (5:0 i 2:1). U prvoj finalnoj utakmici u Zaprešiću je bilo 1:1 protiv tadašnjeg HAŠK Građanskog koji je s klupe vodio Vlatko Marković. I kada su svi u uzvratu, na maksimirskom stadionu očekivali pobjedu domaćina, Damir Kasumović postigao je jedini pogodak na utakmici za veliko slavlje Zaprešićana.

– Inter je iz Treće hrvatske lige zaigrao u Prvoj preko noći. I imali smo bolje selekcioniranu momčad od većine tadašnjih prvoligaša, što smo dokazali i na travnjaku – rekao je Lončarević.

Za Zaprešićane su tada igrali: Bronić, Antolić, Živković, Kasumović, Soldo, Šorgić, Brnas, Lučan, Cvjetković, Knez, Čalo, Miletić, Kučko.

0:7 mora samo motivirati

Ilija Lončarević bio je na klupi Intera od 1990. do 1993. godine te u sezoni 2010./11. Danas je šef struke u zagrebačkom trećeligašu HAŠK-u, ali pomno prati sve što se događa u HNL-u.

– Da bi se današnji Inter plasirao u finale, trebao bi odigrati svoju najbolju utakmicu sezone, a da pritom Rijeka odigra jako, jako loše. S obzirom na to da je samo jedna utakmica, sigurno je da Zaprešićani tu vide svoju priliku, pogotovo jer se igra na njihovu travnjaku. Koliko se puta dogodilo da favorit ne pobijedi u kupu. Sjetite se samo poraza Dinama u Dugom Selu ili one sezone kada je u finalu kupa igrao Uljanik iz Pule – kaže Lončarević.

Inter je nedavno na Rujevici od Rijeke izgubio sa 0:7?

– Tako visok poraz mora biti samo dodatni motiv za igrače. Ne vjerujem da će taj poraz ostaviti nekakav dubok trag na igrače i taj poraz sigurno nije odveo momčad Intera u neke negativne vode. Uostalom, odigrali su nakon toga 2:2 s Goricom – istaknuo je Lončarević.

Rijeka dolazi u Zaprešić nakon 0:4 protiv Hajduka na Poljudu?

– Pa sigurno je da ih je taj poraz malo uzdrmao. No, tko zna. Možda su već mislima bili u Zaprešiću. Za Igora Bišćana, trenera Rijeke, taj poraz je velika opomena da nema “lako ćemo” – naglasio je Lončarević.

Većina današnjih igrača Intera i Rijeke nisu se rodili kada su Zaprešićani igrali finale, a neki su tek krenuli u vrtić poput Raka, Kaluđerovića, Buljata, Brezovca s jedne strane, odnosno Prskalo, Kvržić i Gorgon s druge strane.

