Englezi ne daju HNL igračima u Premier ligu! Neće se više ponoviti Modrić ili Ćorluka

Od 1. siječnja ove godine nogometno tržište moralo je napraviti jednu veliku prilagodbu, a ona podrazumijeva nova pravila vezana za transfere igrača u engleskom profesionalnom nogometu nakon Brexita.

Već se ovog ljeta dogodilo nekoliko situacija u kojima igrač nije mogao odraditi transfer zato što nije imao dovoljan broj bodova podrške vladajućih tijela (GBE) kako bi uspio zadobiti radnu dozvolu za neku od četiri najjače lige u Engleskoj. U jednom navratu klub je čak mislio da se ta rigorozna pravila ne provode pa su pokušali dovesti igrača 'mimo' regulacija, no 48 sati nakon objave transfera na adresu kluba i igrača je stigla odbijenica radne dozvole.

U samom završetku ovog prijelaznog roka je u nekolicini situacija pri odabiru igrača upravo broj GBE bodova bio to što je presudilo.

Kako funkcionira taj sistem bodovanja? GBE, ondosno podrška vladajućih tijela, je sistem u kojem igrač treba skupiti minimalno 15 bodova kako bi mogao prijeći u momčad Premier lige. Sam sistem bodovanja je izrazito kompliciran i nepraktičan za objašnjavanje, ali neki elementi unutar sustava se mogu objasniti. U prijevodu, sad igrači iz ostatka Europe moraju prolaziti iste procedure za dolazak u Premier ligu koje već godinama prolaze nogometaši iz Afrike.

Automatsku diskvalifikaciju, prema ovom novom sistemu, imaju strani igrači koji još nisu napunili 18 godina i kao takvi više iz inozemstva ne mogu obaviti transfer u Premiership. Primjerice, povijesni transfer 16-godišnjeg Cesca Fabregasa iz Barcelone u Arsenal 2003. godine danas više ne bi bio moguć.

Punoljetni nogometaši moraju skupljati bodove kao na nekom natječaju za stipendiju. Šest je glavnih kriterija po kojima igrač može skupiti bodove; kvaliteta lige u klubu u kojem igra, broj nastupa za reprezentaciju, minutaža u domaćem prvenstvu, pozicija njegovog kluba na ljestvici u posljednjoj sezoni, minutaža u europskim utakmicama, doseg njegovog kluba u europskim natjecanjima. Jedini način na koji se može dobiti automatska radna dozvola za transfer u Englesku jesu reprezentativni nastupi, ali i ta automatska radna dozvola dolazi s određenim kriterijima (minimalno 15 nastupa, potrebni recentni nastupi za reprezentaciju, nastup na nekom od velikih natjecanja).

Što se tiče nacionalnih liga u kojima nastupa određeni igrač, one su u sistemu GBE bodovanja podijeljene u pet različitih kategorija, od prve kategorije koja vam daje najviše bodova, sve do pete koja daje najmanje. U prvoj kategoriji tog poretka nalaze se 'lige petice', u drugoj kategoriji su lige iz Portugala, Belgije, Nizozemske i Turske, u trećoj su lige iz Brazila, Argentine, Škotske, Meksika i Rusije, dok se Prva HNL nalazi u četvrtoj jakosnoj kategoriji, zajedno s ligama poput češke, švicarske, ukrajinske i grčke. Hrvatska je najbolje rangirana u ovom području Europe, jer kad bacimo pogled na susjedne nam zemlje, Slovenija i Srbija se nalaze u petoj kategoriji, dok BiH, Crne Gore i Mađarske uopće ni nema u GBE sustavu bodovanja, što znači da igrači iz tih liga više ni ne mogu direktno doći u Premier ligu.

Završna količina bodova koju igrač skupi može prouzročiti tri različita ishoda; podoban za radnu dozvolu, nepodoban za radnu dozvolu i može aplicirati za nastavak procesa. Naime, ako igrač prikupi 15 ili više GBE bodova, on će odmah dobiti potrebnu radnu dozvolu. S druge strane, ako igrač skupi između 10 i 14 bodova može aplicirati dokumente kojima bi dokazao da bi trebao dobiti više bodova te samim time i radnu dozvolu, dok se za manje od 10 skupljenih bodova odbija mogućnost izdavanja radne dozvole.

U slučaju osvajanja između 10 i 14 bodova, Engleski nogometni savez (FA) će sazvati nezavisnu tročlanu komisiju koja će donijeti zaključak o statusu igrača i njegovih bodova. Klub taj saziv treba platiti pet tisuća funti, a čak i ako komisija zaključi da igrač treba dobiti radnu dozvolu, ljudi iz Saveza nisu dužni prihvatiti tu odluku i dati igraču radnu dozvolu.

Međutim, još u tom cijelom sistemu ima dosta nepojašnjenih manjkavosti, a recentna situacija u kojoj se našao nizozemski napadač Justin Kluivert je primjer koji to itekako pokazuje. Kluivert je ovog ljeta bio velika želja novog člana Premier lige Fulhama, ali nije uspio skupiti bodove za radnu dozvolu, i to zbog bizarnog razloga. Iako je prošle sezone u francuskom prvoligašu Nici upisao više od 30 nastupa te igrao vrlo dobro, Nizozemac prema pravilima ima samo dva nastupa za svoj klub u posljednje dvije godine. Tu je problem izraza "svoj klub" jer je tada Kluivert službeno bio igrač Rome, ali dvije sezone u nizu je provodio na posudbama u Leipzigu i Nici. No, za GBE bodovanje se vodila samo evidencija njegovih nastupa u Romi te mu je zbog toga propao transfer na Otok i Nizozemac je na kraju otišao u redove Valencije. Još se dosta mora poraditi na tome kako bi zakon bio pošteniji i precizniji.

