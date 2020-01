Ida Štimac: 'To mi je najveći razlog za sreću'

Hrvatska skijašica, 22-godišnja Leona Popović slalomsku je utrku za Svjetski kup koja će se voziti u subotu na Sljemenu (prva vožnja u 13, druga u 16.15 sati) najavila je sjajnim rezultatom prije pet dana u austrijskom Lienzu gdje je 26. mjestom stigla do prvih slalomskih bodova u karijeri.

- Na toj utrci iznenadila sam samu sebe i jako sam zadovoljna rezultatom, koji je potvrda mojem dugotrajnom radu. Tijekom vožnje nisam mogla procijeniti koliko dobro idem, ali u cilju sam shvatila da su to bile odlične vožnje. Prvi slalomski bodovi ove sezone su tu i nadam se da ću na Sljemenu ponoviti dobre vožnje. Imat ću visok startni broj, ali s obzirom na to da je staza kvalitetna vjerujem da ću napraviti odličan rezultat - naglasila je Popović, kojoj će ovo biti treći nastup na Snježnoj kraljici.

Popović će u subotu krenuti sa starta s brojem 71 u konkurenciji 74 skijašice. Osim nje, vozit će i Ida Štimac, koja će u svom drugom sljemenskom nastupu imati broj 73.

- Vraćam se nakon procesa oporavka od ozljede prednjih križnih ligamenata i za mene je ovo važna utrka. Teško razdoblje je iza mene, ali osjećam se dobro i nakon dvije godine sam u odličnom stanju, što mi je najveći razlog za sreću. Radujem se sutrašnjoj utrci u kojoj očekujem da ću pokazati svoje najbolje skijanje, najbolje vožnje s treninga te da ću dobro odvoziti i biti zadovoljna. Staza je odlična, dobro je pripremljena što je važno za sve startne brojeve - izjavila je Štimac koja je ove sezone već nanizala nekoliko postolja na FIS utrkama.

Prva će u subotnju prvu vožnju krenuti Slovakinja Petra Vlhova, nakon nje će sa starta krenuti Švicarka Michelle Gisin, a treća Austrijanka Katharina Liensberger. Braniteljica naslova "Snježne kraljice", četverostruka sljemenska pobjednica i najbolja skijašica današnjice Amerikanka Mikaela Shiffrin na izvlačenju je u petak dobila startni broj sedam.

U nedjelju će u muškoj utrci sudjelovati šest hrvatskih skijaša, Istok Rodeš, Matej Vidović, Elias Kolega, Filip Zubčić, Samuel Kolega i Leon Nikić. Istok Rodeš, Elias Kolega i Matej Vidović pokušat će ponoviti sjajne rezultate iz prošlogodišnje utrke, kada su sva trojica završila među 20 najboljih.

- Nakon prošlogodišnjeg sedmog mjesta na Sljemenu ne osjećam poseban pritisak. Trenirali smo tri dana u Italiji i prije toga na Crvenom spustu. U izuzetno sam dobroj formi i na meni je da pokažem svoja dva najbolja 'laufa' u nedjelju. Ako to uspijem, siguran sam da će rezultat biti jako dobar. Najveći pritisak stavljam sam na sebe i mislim da je to dobro, nosim se s tim odlično i to me motivira da budem što bolji. Imamo još šest utrka u siječnju, idem od utrke do utrke i davat ću svoj maksimum, a vjerujem da će onda doći i odlični rezultati - rekao je Istok Rodeš koji je ove sezone na utrci prvog slaloma u Svjetskom kupu u Leviju završio na 14., a u Val d'Iseru je bio 25.

Na Snježnoj će kraljici nastupiti i Elias Kolega koji je u Leviju osvojio 19., a u Val d'Iseru 15. mjesto.

- Na Sljemenu treniram već godinama i smatram da je najveći izazov dužina staze, radi koje natjecatelji mogu izgubiti koncentraciju i zato se na zadnjem dijelu staze događaju pogreške koje odlučuju utrku. Osjećam se dobro, pripremao sam se na Crvenom spustu tjedan dana uoči utrke, a zadnjih par dana sam vozio gornji dio staze. Zadovoljan sam pripremom i vjerujem da ću se pokazati u svojem najboljem izdanju - komentirao je Elias Kolega.

Matej Vidović prošle je godine na Sljemenu završio na 15. mjestu, a ovogodišnju je utrku najavio s velikim očekivanjima.

- Zadnja tri dana Istok i ja smo se pripremali u Italiji, gdje smo imali odlične uvjete. Prije toga smo i na Sljemenu vozili cijelu stazu te sam zadovoljan pripremama. Spreman sam, zdravlje me služi dobro i za mene je cilj da na Sljemenu odvozim svoje dvije najbolje vožnje. Uvijek postoji drugačiji osjećaj voziti na domaćem terenu, a za mene je najvažnije da ostvarim svoj maksimum i vozim najbolje što mogu - kazao je Vidović koji je ove sezone jednom bio u bodovima, u Val d'Isereu kada je bio 20.

Filip Zubčić četiri je puta nastupio na utrkama Snježne kraljice, a ove sezone slalomsku utrku u Leviju odvozio je odlično i završio na 16. mjestu.

- Ove sam sezone slalomske utrke otvorio odlično, kako sam i zamislio. Trenutno startam s visokim startnim brojevima i cilj mi je bio osigurati što bolju startnu poziciju. Skijam dobro i osjećam se spremno za utrku. Veleslalom i slalom su ove sezone na zadovoljavajućoj razini, a posebno sam sretan što sam uspio povezati dvije odlične vožnje u veleslalomu. Nadam se da ću u siječanj ući u najboljoj formi jer nas očekuje mnogo utrka i važno je osigurati nove bodove - izjavio je Zubčić koji je ove sezone uz sjajne rezultate u slalomu, završio dvije utrke veleslaloma među prvih 10 skijaša te pokazao dobru formu u svim tehničkim disciplinama.

Samuel Kolega u nedjelju po treći put nastupa na Sljemenu.

- Za mene je sezona počela odlično i bez ozljeda. Prvi dio sezone sam započeo najbolje do sada, vozim odlično FIS utrke, a u Svjetskom skijaškom kupu i Europskom kupu još uvijek pokušavam ostvariti bolje rezultate. Na Sljemenu želim pokazati svoje najbolje skijanje s treninga i odvoziti što bolju utrku - naglasio je Samuel koji je nastup na Sljemenu najavio sjajnim prvim mjestom na FIS slalomskoj utrci voženoj u talijanskom Ladurnsu.

Najmlađem Leonu Nikiću ovo će biti drugi nastup na Sljemenu, a najavljuje ga vrlo optimistično.

- Pripreme su za mene krenule problematično, odnosno imao sam manju ozljedu zbog koje sam morao pauzirati šest tjedana. Nakon ozljede nastavio sam skijati odlično i očekujem da ću uspješno završiti utrku na Sljemenu te dokazati da se na mene može ozbiljno računati.

Ženska slalomska utrka na rasporedu je u subotu, start prve vožnje bit će u 13, a druge u 16.15 sati. Muški slalom održat će se u nedjelju s početkom prve vožnje u 14.15, a druge u 17.40 sati.