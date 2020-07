Ibrahimović: Još nisam završio, tek se zagrijavam

Švedski nogometni majstor Zlatan Ibrahimović (38) poručio je putem Instagrama da ne planira otići u mirovinu na kraju ove sezone.

"Tko misli da ću završiti karijeru, ne poznaje me. Neću, sada se samo zagrijavam", poručio je Šveđanin, ali još nije otkrio svoje planove gdje će nastaviti karijeru.

"Morao sam se boriti cijeli život. Nitko nije vjerovao u mene, pa sam morao vjerovati u sebe. Neki su me htjeli slomiti, ali učinili su me jačim, neki su me htjeli iskoristiti, ali učinili su me pametnijim. Nisam poput drugih, ja sam Zlatan Ibrahimović i ne želim se oprostiti ", rekao je Šveđanin koji se u siječnju preselio u Milan iz Los Angelesa, potpisavši šestomjesečni ugovor s mogućnošću produženja na još godinu dana.

"Doprinos koji je Ibrahimović dao našoj momčadi je očit. Nema sumnje da je i dalje dobar i da još uvijek može biti pokretačka snaga momčadi. Hoće li ostati s nama ovisi o mnogim stvarima ", kazao je trener Milana Stefano Pioli, koji je nedavno produžio ugovor na još dvije godine.

Dodajmo kako je u bogatoj igračkoj karijeri Ibrahimović igrao za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Paris Saint-Germain, Manchester United i LA Galaxy.