I Federer i Nadal otkazali nastup! Neće biti navijača

Sutrašnjim mečevima na US Openu počinje prvi Grand Slam ove “korona” teniske sezone. Bit će to ujedno i prvi Grand Slam nakon čak 21 godinu, odnosno od 1999., na kojem neće zaigrati ni Rafael Nadal ni Roger Federer! I tada je bila riječ o US Openu, a da vam najbolje opišemo koliko je to davno bilo, reći ćemo vam ime pobjednika – bio je to Andre Agassi! Dok je Federer ovogodišnji turnir otkazao zbog ozljede koljena, Španjolac je u SAD odbio putovati zbog pandemije koronavirusa.

– Procijenio sam da je preriskantno putovati u zemlju koja je toliko jako pogođena koronavirusom. Ne želim ugroziti sebe i svoj stožer – kaže Rafa.

Osim Nadala, zbog bojazni od koronavirusa otkazali su i 9. tenisač svijeta Monfils, zatim Fognini (11.), Wawrinka (17.), Kyrgios (40.), Tsonga (49.)... Neće biti ni 31. tenisača svijeta, Japanca Nishikorija, koji je prošlog tjedna obznanio da je pozitivan na koronavirus.

Naši najbolji tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić nastupit će na terenima Flushing Meadowsa, a zbog brojnih otkazivanja u glavni je ždrijeb upao i Ivo Karlović, 124. tenisač svijeta.

Situacija u muškom dijelu turnira još je dobra u usporedbi sa ženama. Naime, samo četiri tenisačice iz TOP 10 odlučile su nastupiti na ovogodišnjem US Openu – Karolina Pliškova (3.), Sofia Kenin (4.), Serena Williams (9.) i Naomi Osaka (10.). Odustale su pak Ash Barty (1.), Simona Halep (2.), Elina Svitolina (5.), Bianca Andreescu (6.), Kiki Bertens (7.) i Belinda Bencic (8.). Sve, osim ozlijeđene Andreescu, zbog straha od koronavirusa.

Koliko je osiromašena konkurencija u ženskom turniru, najbolje pokazuje podatak da na US Openu neće igrati tri od posljednje četiri Grand Slam pobjednice.

– Uvijek sam govorila da će zdravstveni razlozi biti presudni u mojoj odluci i zbog toga sam odlučila ostati trenirati u Europi. Znam da je Američki teniski savez naporno radio da osigura siguran turnir, nadam se da neće biti zaraženih – poručila je druga tenisačica svijeta, aktualna pobjednica Wimbledona Simona Halep.

Inače, zbog brojnih otkazivanja Petra Martić bit će osma, a Donna Vekić 18. nositeljica.

U četvrtak je održan ždrijeb US Opena, a naši predstavnici dobili su itekako prolazne suparnike.

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić za suparnika u 1. kolu US Opena dobio je Španjolca Pabla Andujara, Marin Čilić igrat će protiv Amerikanca Denisa Kudle, a Ivu Karlovića čeka Francuz Richard Gasquet, dok su dvije hrvatske predstavnice ždrijebom dobile dvije Čehinje za protivnice – Petra Martić Terezu Martincovu, a Donna Vekić Kristynu Pliškovu.

Na US Openu vrijedit će posebni protokoli, a Novak je sretan što su organizatori od jednog odustali. Plan je bio da svi tenisači budu smješteni u dva hotela, po uzoru na završnicu NBA lige, no nakon protivljenja dobrog dijela tenisača i tenisačica, od te se ideje odustalo pa su neki u privatnom smještaju, koji je doduše također pod kontrolom.

Prema protokolu, svi natjecatelji morat će sve vrijeme dok su u kompleksu Flushing Meadows nositi masku. Iznimka će vrijediti, naravno, samo za sam meč. Masku će, čak i na tribinama, morati nositi članovi stručnog stožera, što neće biti lako s obzirom na to da se očekuju temperature i do 35 Celzijevih stupnjeva.

Također, protokol nalaže da se svaki natjecatelj i član stožera odmah po dolasku na turnir testira na koronavirus, a testovi će se ponavljati barem svakih sedam dana. Inače, igrat će se samo u pojedinačnoj te u konkurenciji ženskih i muških parova. Juniorskog te turnira u mješovitim parovima ove godine neće biti.

Po mnogočemu bit će ovo najčudniji US Open dosad. Turnir koji je slovio za najglasniji od četiri najveća u teniskom kalendaru, na kojem su se u isto vrijeme miješali zvuk udaraca reketom po teniskoj lopti, žamor gledatelja s tribina i zvuk zrakoplova koji polijeću ili slijeću u obližnju zračnu luku LaGuardia, ove će godine biti daleko najtiši u povijesti. Naravno, gledatelja neće biti, osim službenih osoba i članova stručnih stožera igrača.

Na stadionima Arthur Ashe i Louis Armstrong tenisačice i tenisači imat će privid da igraju u normalnim okolnostima, jer će tamo biti i linijskih sudaca. Na ostalim terenima aut će vikati strojevi, zahvaljujući novoj generaciji sustava “Oka sokolova”. Na većini terena uz ljudske bit će i kamermani roboti. Tenisačice i tenisači bit će smješteni unutar “balona”, većina u dva hotela, a oni koji to mogu platiti, unajmili su kuće u kojima će biti pod nadzorom 24 sata. Nitko ne smije izaći iz “balona”, da u njega ne bi ušao koronavirus. Nema zabava, tuluma, nema odlazaka u najfinije restorane na Manhattanu. A nadamo se da među natjecateljima neće biti ni koronavirusa u iduća dva tjedna, koliko traje US Open.