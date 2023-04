Hrvatskoj nedostaju dvije ključne igračice, Šoštarić: Po starom običaju nismo kompletni

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju čekaju dvije utakmice doigravanja za SP protiv Slovačke, a izbornik Nenad Šoštarić ističe da, iako se radi o kvalitetnoj reprezentaciji, on i njegove igračice za cilj imaju plasirati se na to svjetsko prvenstvo.

"Po dobrom starom običaju nismo kompletni. Ali mi imamo vrlo jednostavne ciljeve - doći na SP i tamo ostvariti plasman koji bi nam osigurao odlazak na OI i dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo", rekao je Šoštarić, istaknuvši kako se Slovačka reprezentacija koja ima dosta iskusnih igračica, ali i par mladih koje su dosta kvalitetne.

"To je vrlo kvalitetna reprezentacija i imaju dobrog trenera, Jorgea Duenasa, on je bivši trener španjolske reprezentacije i ženske brazilske reprezentacije, to je jedan od najkvalitetnijih trenera. Radi po principu španjolskog rukometa, a to znači agresivna 6-0 zona, jako puno trčanja, brzi protok lopte u napadu i najčešće igraju s dva playmakera", rekao je Šoštarić, dodajući kako njegova reprezentacija ima najviše problema u sredini obrane.

"Imamo problema u obrambenom bloku jer nam fale dva igrača - Ana Debelić i Ćamila Mićijević koje su bile sredina obrane. Ali radili smo to već i znamo tko će to igrati", nastavio je.

16.11.2022., Arena Stozice, Ljubljana, Slovenija - EHF Europsko prvenstvo za zene, drugi krug, skupina 1, Hrvatska - Svedska. Ana Debelic, Emma Lindqvist Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I kapetanica reprezentacije Katarina Ježić slaže se da je Slovačka kvalitetna reprezentacija te je svjesna da nju i njene suigračice čekaju dvije vrlo teške i zahtjevne utakmice.

"Vjerujem u ove cure, nismo svi na okupu, ali ne treba se bojati toga. Moramo biti 200 posto i svaka odraditi svoj zadatak i vjerujem da će onda sve će ići po planu", kazala je Ježić.

03.04.2023., Zagreb - Okupljanje hrvatske zenske rukometne reprezentacije uoci odlaska u Prelog na pripreme za doigravanja i plasman na svjetsko prvenstvo u rukometu. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Bit će to veliki izazov i bit će teško, ali nadam se da ćemo se pripremiti u par dana, vjerujem i da ćemo se plasirati na SP", dodala je, istaknuvši kako je dobra stvar što se utakmice igraju u najbitnijem dijelu sezone kada su sve igračice u dobroj formi.

Reprezentacija se okupila jutros u Zagrebu otkuda je krenula u Prelog gdje će odraditi tri treninga i zadržati se do srijede ujutro kada kreće u Slovačku. Prvi susret protiv reprezentacije Slovačke igra se u gradu Šali, u petak 7. travnja u 19.00 sati. Nakon toga, Hrvatska odmah kreće put Slavonskog Broda koji će biti domaćin uzvratnog susreta 12. travnja u 18.00 sati. Pobjednik ove dvije utakmice stječe pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj krajem ove godine.

Popis igračica ženske seniorske reprezentacije:

Tea Pijević (ALBA FEHERVAR), Antonija Tucaković (RK PODRVAKA VEGETA), Lucija Bešen (RK PODRAVKA VEGETA), Paula Posavec (CS GLORIA 2018 BISTRATA), Andrea Šimara (RK PODRAVKA VEGETA), Tena Japundža (RK LOKOMOTIVA), Lara Burić (RK LOKOMOTIVA), Nikolina Zadravec (RK PODRAVKA VEGETA), Katarina Ježić (VIPERS KRISTIANSAND), Sara Šenvald (RK PODRAVKA VEGETA),

Dejana Milosavljević (SIÓFOK KTC KFT), Tena Petika (RK LOKOMOTIVA), Kristina Prkačin (SCM GLORIA BUZAU), Valentina Blažević (SCM GLORIA BUZAU), Stela Posavec (RK LOKOMOTIVA),

Larissa Kalaus (RK PODRAVKA VEGETA), Katarina Pavlović (CSM TARGU JIU), Klara Birtić (RK LOKOMOTIVA),

Dora Kalaus (RK PODRAVKA VEGETA)