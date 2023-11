Hrvatski reprezentativac skuplja pohvale: Šarić je rijetko nesebičan igrač, suigrač za poželjeti

Jedno od ugodnih osvježenja nove NBA sezone jest i hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Premda se njegovi Warriorsi, momčad krcata zvijezdama, prilično muče, Šibenčanin svakom novom utakmicom zavređuje komplimente. Šiši se savršeno uklopio u najveću NBA momčad posljednjeg desetljeća, o čemu govore i njegovi prosječni učinci (9,7 koševa, 6,3 skoka i dvije asistencije za 21 minutu).

Pomaže mu i Dejan Milojević

Tako je u posljednjoj utakmici "Ratnika", u kojoj su pobjedom nad Houston Rocketsima prekinuli niz od šest poraza, Šarić s 18 koševa (pet skokova, dva asista te po jednom blokadom i osvojenom loptom) bio treći strijelac svog sastava iza Stephena Curryja (32 koša) i Klaya Thompsona (20 koševa).

Za dobro snalaženje u svom petom klubu u sedam NBA sezona Šarić zahvaljuje dvojici pomoćnih trenera. Zahvale idu iskusnom Ronu Adamsu (75), koji ga je skautirao još dok je kao kadet žario i palio Prvenstvom Europe i kada mu se svidio na kampu "Košarka bez granica", ali i negdašnjem srpskom reprezentativcu i treneru abaligaša Mege Dejanu Milojeviću, koji je s Warriorsima već treću sezonu.

– Deki dolazi iz slične kulture, sličnog zaleđa. Njegovi svakodnevni savjeti puno mi pomažu da unapređujem svoju igru iz dana u dan. Ništa se ne događa preko noći. Trener Adams pak zna što sam radio kao klinac i kakav je način razmišljanja nas Europljana i on mi omogućava da lakše razumijem što se od mene traži.

A upravo je dotični gospodin Adams sasuo hrpu komplimenata na račun Šarićeve igračke svestranosti:

– On je posve nesebičan. Dario nema potrebu zabijati puno koševa, što je sposoban. I zahvaljujući takvom njegovu stavu, sada imamo igrača koji može igrati četvorku i peticu i koji je s tih pozicija i razigravač.

Kazao je Adams još i to da je Šarić upravo onakav igrač kakve voli prvi trener Steve Kerr (četverostruki trenerski NBA prvak), koji je kazao nešto značajno:

– On je visok igrač koji rasteže obrane i preko kojeg možete organizirati igru, što mijenja jednadžbu napada. Dario bi mogao biti u našoj petorci koja će zatvarati utakmice.

A da se dobro snašao među "Ratnicima", pokazuje i podatak da Dario ima najbolji prosjek koševa (9,1) još od sezone 2019./2020., ali i najbolji prosječni skakački učinak (6,4) otkako je došao u NBA ligu. Kao igrač Oklahome, Šarić je prošle sezone igrao tri puta protiv svojeg današnjeg kluba i u tim je utakmicama knjižio prosječno 12,7 koševa uz šut za tricu od 62,5 posto, što je i bio jedan od razloga da ga Warriorsi dovedu. Jer, trebao im je visoki igrač koji će svojom šuterskom prijetnjom raširiti reket.

A u jednoj od tih prilika, dan prije međusobne utakmice Golden Statea i Oklahome, Adams i Milojević sa Šarićem su bili na kavici. I tu je krenula priča kako bi za Darija bilo dobro da, kad mu na ljeto istekne ugovor s Oklahomom, razmisli o opciji preseljenja u San Francisco. Na koncu se u sve uključio i Chris Paul, koji je s Darijem dijelio dres u Phoenix Sunsima, u čijim su bojama sjajno surađivali, ponajprije u igri dva na dva, odnosno "pick and popu".

– Šarić nije samo dobar igrač nego je i sjajan suigrač. Sretan sam što smo ponovno zajedno jer znam da Dario igra košarku na pravi način – ističe Chris Paul, treći dodavač u povijesti NBA lige (iza Stocktona i Kidda).

Novac mu ljetos nije bio prioritet

A to što je rekao Chris Paul zacijelo će potvrditi i Darijevi suigrači iz Philadelphije, Minnesote, Phoenixa i Oklahome. Uostalom, da mu nije isključivo do novca, Šarić je pokazao upravo u ovoljetnom primjeru dolaska u Warriorse, za koje će igrati za NBA minimalac od 2,7 milijuna USD. Mogao je čekati i negdje dobiti barem dvostruko više, no on je birao momčad u kojoj će biti u prilici pokazati svoje igračko umijeće i on ga kao "ratnik" doista i pokazuje.

– Guštam igrati u momčadi u kojoj svi znaju svoju rolu i koja voli igrati pametnu košarku – ustvrdio je nedavno Šarić.

