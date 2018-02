Hrvatski reprezentativac oduševio odgovorom na jedan komentar

Hrvatski nogometaši imali su sjajan vikend u njemačkoj ligi. U 22. kolu Bundeslige Andrej Kramarić bio je dvostruki strijelac u domaćoj pobjedi Hoffenheima protiv Mainza (4:2)!

Istim rezultatom u Frankfurtu je Eintracht pobijedio Köln, a jedan pogodak za Kovačevu momčad zabio je Ante Rebić. To mu je bio peti pogodak ove sezone u njemačkoj ligi.

Ante je osim pogotka oduševio i na društvenim mrežama, tri dana ranije je zabio u kupu i osigurao Eintrachtu polufinale.

Foto: Instagram/Ante Rebić Naime, nakon što se hrvatski reprezentativac na svojem Instagramu zahvalio navijačima na podršci, jedan od komentara bio je 'Great game, keep on going mate'.

Odmah je odgovorio na hrvatskom te pokupio simpatije: ja sam Ante, a ne Mate.