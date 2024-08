Hrvatski gorostas koji je ispljuskao Sinišu Mihajlovića: 'Bio je trenerov miljenik pa me maknuo'

U potrazi za zanimljivostima iz karijere novoga Dinamova vratarskoga heroja, Ivana Nevistića, put nas je odveo u njegovo rodno Đakovo. Tako utvrđujemo staro gradivo kako je najuspješniji đakovački nogometaš Miroslav Bičanić – jednom i strijelac za Hrvatsku, te kako je Đakovo izuzetno plodno tlo za proizvodnju vrhunskih vratara pa su odande krenuli i legendarni Osijekov golman Pavo Majer, originalno iz Piškorevaca, pa gorostasni Čedo Maras – prvak s Vojvodinom 1989. godine, pa hrvatski reprezentativci Miroslav Žitnjak i Ivan Vargić, te na kraju i Ivan Nevistić. Da, i njegov brat, danas 31-godišnji Stipe, koji je prije tri godine završio karijeru nakon epizoda u Lučkom, Hrv. dragovoljcu, HAŠK-u i đakovačkoj Croatiji.

Stipe je čak 2009. godine jednom nastupio i za hrvatsku selekciju U-17, te u toj utakmici protiv BiH bio suigrač s Mateom Kovačićem i Markom Livajom.

Prvi u Ligi prvaka

Ivan Nevistić ipak je po nečemu poseban u odnosu na spomenute vratare: bit će prvi Đakovčanin koji će braniti u Ligi prvaka. Pa ipak, Čedo Maras, danas 65-godišnjak, koji je pratio Nevistićev razvoj od malih nogu, donekle nas ispravlja.

– Ja sam 1989. godine za Vojvodinu branio u obje utakmice 1. kola Kupa prvaka s mađarskim Honvédom – kaže Maras, a onda okreće priču prema "malome Nevistiću".

– Izuzetno ga cijenim, svaka mu čast, i baš mi je drago što se dospio tako daleko. Naš je, iz Đakova, poznajem mu oca Antu (bivšega nogometaša đakovačkog Jedinstva, nap.a.) i majku. Ivan je, tek kada je bio došao u Dinamo, upao u krizu, kada su ga možda trebali malo više istrpjeti, iako mu se potkralo nekoliko kikseva.

Što vam se najviše sviđa kod Nevistića?

– On sada brani zaista odlično, u izuzetnoj je formi, siguran je na vratima. Ivan ima dosta jaku "glavu", što je za vratara jako važno. Nije plašljiv, ne pada u krize, ne odustaje lako, nije ga pokolebalo kada u nekim utakmicama nije bio prvi vratar u Dinamu. Ako te pokoleba, onda si gotov.

Je li Ivan potencijal da konkurira i za A reprezentaciju, s obzirom na to i da je prošao mlađe kategorije HNS-a?

– Da, u svakom slučaju zaslužuje izbornikovu pozornost.

A tko je najbolji vratar kojega je Đakovo dalo?, pitamo Marasa.

– Nisam čovjek koji se voli hvaliti, ali mislim da sam ipak ja taj. Čujte, u sezoni u kojoj je Vojvodina bila prvak Jugoslavije branio sam u svim utakmicama, a izostao sam samo u drugom poluvremenu utakmice s Partizanom u posljednjem kolu. Kada smo već imali osiguranu titulu.

Bili ste zamijenjeni nakon prvoga poluvremena?

– Da, trener Ljupko Petrović izvadio me iz igre jer sam u pauzi između poluvremenu išamarao njegova "sina", pokojnoga Sinišu Mihajlovića, i Miroslava Tanjgu. Mi smo u prvom poluvremenu u Beogradu vodili 1:0 i ja kod slobodnog udarca za Partizan naređujem Siniši Mihajloviću kod postavljanja živoga zida, a on me ne sluša i iz tog slobodnjaka dobijemo gol, 1:1. Poslije ga tražim da mi u jednoj situaciji vrati loptu, on to ne učini, odigra na drugu stranu, suparnik presiječe i zabije za 2:1. I ja mu u poluvremenu, onakav kakav sam bio – grlat – kažem: "Moraš me slušati kada ti nešto govorim!" A Siniša mi drsko odgovori: "Šta ćeš ti meni govoriti, pederu jedan!" I na ja to skočim i opalim mu šamarčinu, na to uleti njegov prijatelj Tanjga da ga zaštiti, pa onda i njemu dam šamarčinu, a budući da su obojica bili Ljupkovi "sinovi", on me odmah maknuo s gola – nasmijao se Maras na tu anegdotu.

A hoće li vas Nevistić nadmašiti?

– Drag mi je dečko, i zaista bih to volio, ja nisam ljubomoran ni na čiji uspjeh. Neka samo Nevistić proslavi naše Đakovo i bude još uspješniji – zaključio je Čedo Maras, đakovačka "planina od čovjeka".

U Muri nije branio

Ivan Nevistić bit će sedmi vratar koji će za Dinamo braniti u Ligi prvaka, nakon Ladića, Butine, Kelave, Portugalca Eduarda, Šempera i Livakovića. Zanimljivo, u sezoni u kojoj je Livaković debitirao u Ligi prvaka, 2016./2017., Nevistić je bio tek treći vratar Rijeke, iza Prskala i Sluge, bez ijednoga nastupa u toj Rijekinoj šampionskoj sezoni. Dapače, da bi došao do statusa prvoga vratara Dinama, Nevistić je uz Rijeku (u dva navrata) prošao i Varaždin u prvoj i drugoj ligi (85 nastupa, 101 primljeni gol), pa Muru – u kojoj nije branio, te Lokomotivu (29 nastupa, 45 golova). U cijeloj sezoni 2022./2023. sjedio je na Dinamovoj klupi, a onda se u sljedećoj zacementirao na vratima zahvaljujući povjerenju trenera Sergeja Jakirovića. Na primjer, najmanje jedna njegova fantastična obrana – jedanaesterac Marku Dabri iz Varaždina – usmjerila je Dinamo prema naslovu prvaka.

Pa ipak, još uvijek najveći vrhunac Nevistićeve karijere bilo je priznanje za najboljega vratara grupne faze Europske lige, kada je imao čak 19 obrana u dresu Rijeke, a njegova momčad svejedno je bila završila kao posljednjeplasirana u skupini. Kao vratar Rijeke, može se podičiti kako je 19. siječnja 2021. u Maksimiru obranio penal svome današnjem kapetanu Bruni Petkoviću. Rijeka je tada slavila s 2:0. Tada je Dinamo učinio Nevistića najskupljim vratarem kojega je ikada kupio, plativši Rijeci tri milijuna eura.

Nevistić u ovom trenutku ima 42 nastupa za Dinamo i 31 primljeni pogodak, u 22 utakmice sačuvao je mrežu netaknutom. U nastupa ove sezone Nevistić je primio dva pogotka u šest nastupa.