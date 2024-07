Hrvatski dragulj napušta jednu od najboljih europskih momčadi? Jedna objava otkriva puno toga

Točno dvije godine prošle su otkako je tada jako mladi, 17-godišnji Lovro Zvonarek iz koprivničkog Slaven Belupa prešao u redove njemačkog i europskog velikana Bayerna. Cijena transfera iznosila je 1.8 milijuna eura, ali još uvijek sve skupa može dosegnuti i velikih pet milijuna, ostvare li se svi bonusi i klauzule koje su tada bile dogovorene.

Do danas je Zvonarek nastupio čak pet puta za prvu momčad Bayerna. Zabio je i pogodak Wolfsburgu u pretposljednjem kolu prošlosezonske Bundeslige. Bayern je tada s njime potpisao ugovor do 2027. godine, znajući da u svojim redovima već ima veliku zvijezdu u nastajanju, iza koje su dvije sezone kaljenja među juniorima i u drugoj momčadi.

Međutim, jedan od vodećih njemačkih sportskih novinara Florian Plettenberg sada piše o tome da su za usluge 19-godišnjeg mladića zainteresirani brojni klubovi. Da odmah kažemo, ne misle u Bayernu Zvonareka prodati, već ga negdje poslati na jednogodišnju posudbu za sljedeću sezonu. Zasad četiri kluba gaje interes za njega - lisabonski Sporting, Ajax, Mainz i belgijski Anderlecht.

Ode li Zvonarek u Sporting, igrat će Ligu prvaka. U Ajaxu bi igrao s Josipom Šutalom, Bornom Sosom i Jakovom Medićem... Tko zna što će odlučiti sam Zvonarek, njegovi ljudi, ali i Bayern te koja će biti najbolja opcija za njegov daljnji razvoj.

🔴🆕 News Lovro #Zvonarek | Many teams are interested in a loan deal: Mainz, Ajax, Sporting and Anderlecht. A decision should be made soon!



▫️The 19 y/o has signed a professional contract with FC Bayern until 2027. Now, the club and the top talent are planning the next steps.… pic.twitter.com/axofwaEmVb