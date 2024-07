VIDEO Zlatni hrvatski olimpijac zaplakao pred kamerama nakon velike drame, nije mogao suspregnuti suze

POBIJEDIO JORDANCA

Veočić nakon važne pobjede: 'Nepravedno sam dobio opomenu. To mi je otežalo'

"Mogu reći da me jodanski borac iznenadio brzinom. Znamo da mu je ovo treća kategoriji u kojoj boksa na Olimpijskim igrama i znali smo da je skidao kilograme. No, malo me iznenadio svojom brzinom, ali sam se uspio prilagoditi i slaviti", kazao je Veočić