Hrvatske sutkinje sude derbi utakmicu četvrtfinala Eura

Hrvatska sutkinja Ivana Martinčić dijelit će pravdu u utakmici četvrtfinala između Francuske i Nizozemske u subotu na Europskom prvenstvu nogometašica u Engleskoj.

Ivana Martinčić bit će u ulozi glavne sutkinje, a Sanja Rođak Karšić bit će prva pomoćna sutkinja na najatraktivnijoj utakmici četvrtfinala na stadionu New York u Rotherhamu, stoji na web-stranici HNS-a.

Ivana Martinčić i Sanja Rođak Karšić već su sudile na ovom Euru i to utakmicu 2. kola skupine C između Nizozemske i Portugala, te utakmicu 3. kola skupine D između Italije i Belgije, a Ivana Martinčić bila je u ulozi četvrte sutkinje tijekom utakmice 1. kola skupine C između Portugala i Švicarske.

Jednako tako, Blaženka Logarušić bila je kontrolorka suđenja na četvrtfinalnoj utakmici između Švedske i Belgije u Wiganu.