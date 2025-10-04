Naši Portali
ODRŽAN JE ŽDRIJEB

Hrvatske odbojkašice saznale protivnice u skupini na Europskom prvenstvu

Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
Robertino Šalinović/Hina
04.10.2025.
u 22:33

Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026. godine

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija igrat će u skupini D na Europskom prvenstvu sljedeće godine sa Švedskom, Crnom Gorom, Italijom, Francuskom i Slovačkom, odlučeno je na ždrijebu u Bariju. 

Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026.

Osim Švedske, domaćini kontinentalnog natjecanja bit će Turska, Azerbajdžan i Češka. Osmina finala i četvrtfinale igrat će se u Turskoj (Istanbul) i Brnu (Češka), a polufinale i mečevi za medalje također će se igrati u Istanbulu u Turskoj.

Skupina A (Istanbul): Turska, Latvija, Poljska, Njemačka, Slovenija, Mađarska

Skupina B (Brno): Srbija, Češka, Austrija, Ukrajina, Bugarska, Grčka

Skupina C (Baku): Azerbajdžan, Portugal, Nizozemska, Belgija, Rumunjska, Španjolska

Skupina D (Göteborg): Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska
Ključne riječi
Odbojka Hrvatska ženska odbojkaška reprenetacija

