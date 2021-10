Hrvatska u rangu velesila: Tara, Antonia i Petra, trolist tenisačica koji puno obećava

Antonia Ružić, 18-godišnja tenisačica iz Čakovca, postigla je još jedan fantastičan uspjeh. Nakon što je postala europska prvakinja u kategoriji juniorki do 18 godina, mlada Čakovčanka je u nedjelju osvojila ITF-ov turnir tenisačica u portugalskom gradu Lagosu. U finalu je sa 6:1, 6:4 nadjačala Bugarku Izabelu Šinikovu, 234. igračicu s WTA liste.

Imamo ih 14 među 1000

Ružić već ima jedan profesionalni naslov (prvi je ITF-ov turnir osvojila koncem kolovoza u austrijskom Bad Waltersdorfu), ali ovaj je mnogo vredniji jer je osvojen u kategoriji od 25.000 USD (austrijski je bio nagradnog fonda od 15.000 USD). A uzme li se u obzir da je Antonia morala proći i kvalifikacije, da na turniru nije izgubila ni jedan set u sedam mečeva te da je čak četiri pobjede izborila nad tenisačicama koje su bile bolje rangirane od 300. mjesta na ATP listi, dobije se jasnija slika o njezinu pothvatu.

To uostalom pokazuje i njezin uzlet na WTA listi: od ponedjeljka je 727. tenisačica svijeta što joj je i najbolji dosadašnji plasman. A još početkom godine bila je 1158. na svijetu...

Antonia je samo jedna od predvodnica mladog vala tenisačica u koji još treba ubrojiti mjesec dana stariju Zagrepčanku Taru Würth i Tarinu mlađu sugrađanku Petru Marčinko koja ima samo 15 godina i u kojoj mnogi prepoznaju čudo od djeteta, dragulj kakav se na našim prostorima nije pojavio još od Ive Majoli.

Marčinko se prvi put probila među 1000 najboljih tenisačica svijeta, pa sad u tom elitnom razredu imamo čak 14 igračica što nikad prije nismo imali. Istini za volju treba reći da je u tom društvu i Silvia Njirić, koja se odlučila za dijete pa neko vrijeme neće igrati, ali svejedno, toliko igračica među prvih 1000 imaju samo najveće teniske velesile kao što su Njemačka, Francuska, Češka, Italija, Rusija, Velika Britanija, Španjolska, Japan, Australija, Kina, Belgija, Argentina...

Od spomenutog hrvatskog trolista najbolji plasman na WTA listi ima Tara Würth, koja se nije puno bavila nastupima u juniorskoj konkurenciji, zarana se okušala među profesionalkama. Ona se već našla na 376. mjestu WTA liste (27. je u kategoriji igračica do 20 godina), ove je godine osvojila sličan turnir ovome koji je osvojila Ružić, a na još jednom je (u Antalyi) bila u polufinalu. Petra Marčinko trenutačno je 919. na WTA listi, a ove je godine već ostvarila dva polufinala među profesionalkama: u svibnju u Šibeniku i ovaj mjesec u Monastiru (Tunis). A profesionalnu je karijeru započela senzacionalnom pobjedom nad Japankom Kurumi Narom na Challengeru u Zagrebu. Petra, koja je rođena na dan osvajanja našeg prvog Davisova kupa (4. prosinca 2005.) bila je i najbolja tenisačica Europe do 14 godina, a i sada je 21. među profesionalkama do 18 godina.

Puno se kockica mora posložiti

Krije li se među pobrojanim mladim tenisačicama i neka buduća Grand Slam šampionka Ive Majoli? Branimir Horvat, bivši izbornik hrvatske ženske reprezentacije, oprezno kaže:

– Puno se tu kockica mora posložiti, ali ovo bogatstvo među mladim tenisačicama svakako je osnova za neki uspjeh. U tom smislu Donna Vekić i Ana Konjuh su već neka druga dimenzija, ali dobro je i za ove mlađe da imaju uzore, da vide da se strpljivim i upornim radom mogu postizati značajni pa i najveći uspjesi i među seniorkama.