'Italiju treba dobiti, ali pogledajte što su napravili Amerikancima. Jednu stvar nisam očekivao...'

Već u drugom kolu natjecanja po skupinama olimpijskog vaterpolskog turnira, nadjačavat će se aktualni svjetski prvaci i doprvaci – Hrvatska i Italija, a taj susret dana u Aquatics Centeru započinje u 12.05. Bit će to svojevrsna repriza finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u kojem su Hrvati osvojio svjetsko zlato nakon raspucavanja peteraca.

Posljednju pripremnu utakmicu naši su izgubili od Amerikanaca, koji su tada izgledali puno bolje nego ovdje protiv Talijana koji su ih u prvom kolu pregazili.

– Za mene iznenađenje nije talijanska pobjeda, ali jest to da su Talijani protiv Amerikanaca došli do pobjede tako lako. Jer, Amerikanci su iznimno jaka momčad koji u toj utakmici nisu izgledali dobro – prokomentirao je hrvatski izbornik Ivica Tucak i dodao:

– Čeka nas strašno težak suparnik, momčad iz najužeg svjetskog vrha. Uostalom, igrali smo s njima finale SP-a u Dohi. Imamo s njima pozitivan omjer.

GALERIJA Hrvatska slavila protiv Crne Gore. Idući protivnik je još teži

Na Olimpijskim igrama Hrvatska i Italija igrale su dosad sedam puta, pri čemu je uspješnija bila naša reprezentacija (5-2). A najslađa je pobjeda svakako ona iz olimpijskog finala u Londonu.

– Premda je ovo samo drugo kolo ovog olimpijskog turnira, to je jako važna utakmica. Jer, kada bismo pobijedili i tu utakmicu onda bismo sigurno bili u četvrtfinalu, pa bismo mogli odahnuti jer je sljedeći suparnik Rumunjska, koju, dakako, ne smije nitko podcijeniti. No, za takav scenarij prvo treba pobijediti Italiju. Ne znam kad smo posljednji put od njih izgubili, no s Talijanima je uvijek negdje na gol, dva.

Posljednji su put naši igrali s Talijanima ovog ljeta na turniru na Sardiniji, a tog se susreta prisjetio Luka Bukić:

– Igrali smo s njima pripremnu utakmicu i pobijedili, no s njima je uvijek fizički jako zahtjevno. Moramo ih dobro analizirati.

Slično je zborio i drugi Luka u sastavu, sidraš Lončar:

– Talijani su jako dobra momčad koja je na posljednjih nekoliko velikih natjecanja uvijek u borbi za medalje. Njihov je igrački vođa Di Fulvio, a većina ih igra u Pro Reccu. Bit će puno plivanja, puno ritma.

Izbornik Tucak sa svojim je stožerom pomno proučavao igru Talijana.

– Vidio sam da su promijenili neke stvari u obrani, neke obrambene rotacije. Vjerujem da će njihov centar Bruni, zbog crvenog kartona, biti suspendiran pa očekujem da će na centra ulaziti više igrača. To je ono što nama ne odgovara, mi više volimo 'igrati šah', no imamo mi igrače koji tome mogu parirati.

Ono što naši mogu očekivati jest i obrana na granici prekršaja, "preko glave", za koje se nadamo da će suci sankcionirati. S druge strane mi se nadamo napadačkim rješenjima kakva obično donosi Loren Fatović:

– Bit će teška nama, ali i njima. Nijedna utakmica neće biti jednostavna, toga nema na olimpijskom turniru.

VIDEO Tko je 27-godišnji Bjelovarčanin koji je Hrvatskoj donio prvu medalju u Parizu?