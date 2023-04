Hrvatska reprezentacija igra u Slavonskom Brodu: 'Nadam se da u dvorani neće biti kao u kazalištu'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija danas u 18 sati u dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu igra uzvratni susret sa Slovačkom za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se u prosincu održati u tri skandinavske zemlje – Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. “Kraljice šoka” imaju dva pogotka prednosti iz prve utakmice, igrane u Šali. Naše su se rukometašice oporavile od napornog puta. Naime, od Galante, gdje su bile smještene, do Slavonskog Broda, putovale su cijelu noć, a krenule su odmah poslije utakmice u Šali.

Jurimo osmi SP

- I dalje nam nedostaju neke ključne igračice poput Kapitanović, Debelić i Mičijević. No, nikad nismo plakali zbog izostanaka. Nažalost, ni na jednom natjecanju nismo bili u punom sastavu. Igračice koje su ovdje su najbolje koje imamo na raspolaganju i one će to pokazati i danas. Slovačka nije došla u Hrvatsku samo tako, pokušat će sve kako bi otišla na SP. Analizirali smo prvu utakmicu. Čeka nas drugo poluvrijeme utakmice u kojoj moramo pobijediti. Moramo dati sve od sebe i igrati agresivnije u oba smjera. Moramo igrati kao u prvom poluvremenu prve utakmice - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

Dvorana u Slavonskom Brodu odavno je rasprodana.

- Nadamo se da to neće biti kazališna publika. Očekujemo da nam navijači daju vjetar u leđa, da budu uz nas cijelu utakmicu - rekao je Šoštarić.

Hrvatska je dosad igrala na sedam svjetskih prvenstava. Debitirala je 1995. godine osvojivši deseto mjesto. U osmini finala pobijedila ju je Njemačka s 28:24. Igrali smo potom 1997. u Danskoj (šesto mjesto), 2003. u Hrvatskoj (14. mjesto), 2005. u Rusiji (11. mjesto), 2007. u Francuskoj (deveto mjesto), 2011. u Brazilu (sedmo mjesto) te 2021. u Španjolskoj (18. mjesto). Nenad Šoštarić mogao bi se po broju nastupa na svjetskim prvenstvima izjednačiti s Josipom Šojatom. Vodio je rukometašice 1995., 2005. i 2007., a Šoštarić 1997. i 2021. godine. Današnji izbornik potpisuje i naš najbolji plasman na svjetskim prvenstvima - šesto mjesto iz 1997. godine.

- Možda bismo tada čak osvojili i medalju da u četvrtfinalu nismo igrali protiv tada vrlo jake Danske. Zeznula nas je Makedonija koja je pomalo neočekivano u skupini svladala Dansku. Mi smo pak u skupini bili prvi, ispred Norveške - prisjetio se Šoštarić.

Dejana Milosavljević postigla je u prvom susretu protiv Slovačke tri pogotka.

- Moramo ih shvatiti ozbiljno, ne smijemo se opustiti. U prvom susretu bilo je i dobrih i loših stvari. Slovakinje su iskoristile naše trenutke nepažnje, nadam se da u uzvratu nećemo ponoviti pogreške - istaknula je lijeva vanjska igračica reprezentacije i mađarskog kluba Siofoka.

Opuštanje može biti kobno

Puno toga ovisit će i o obranama Tee Pijević.

- Daleko od toga da smo završile posao. Još ostaje 60 minuta u kojma moramo biti maksimalno ozbiljne i oprezne. Moramo igrati kao da je 0:0, ne smijemo ni u jednom trenutku pomisliti da imamo prednost od dva pogotka jer bi nas to moglo skupo stajati. Samo jedno opuštanje može biti itekako kobno. S druge stane, sve jako dobro znamo što nam ta utakmica donosi. Ne samo odlazak na Svjetsko prvenstvo nego i mogućnost da igramo na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Moram priznati da me Slovačka ugodno iznenadila. Nisam znala da je tako dobra. Sad smo je dodatno analizirali, znamo u čemu smo griješili i to ćemo pokušati ispraviti - zaključila je Pijević.