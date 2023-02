Hrvatska na krilima Borni došla do vodstva, ali izbornik upozorava: Nije ovo nogomet

Hrvatska teniska Davis Cup reprezentacija vodi s 2-0 nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Svjetske skupine Davis Cupa protiv Austrije u Rijeci.

Prvi bod za našu reprezentaciju osvojio je Borna Ćorić protiv drugog gostujućeg igrača Denis Novaka (144. na ATP listi), bilo je 6-3, 7-5. Nakon njega, Borno Gojo je u još jednom nadahnutom izdanju srušio najboljeg austrijskog tenisača Dominica Thiema, nekad trećeg igrača svijeta – 6-3, 7-6(2).

“Jako sam zadovoljan svojim nastupom, posebice se to odnosi na servis koji posljednjih nekoliko mjeseci nije bio na očekivanoj razini. Osjećaj se polako vraća” – rekao je nakon pobjede Ćorić i osvrnuo se na meč protiv Novaka.

“Mislim da smo obojica igrali dobro. U drugom me je setu prilično pritisnuo, no break kod 5:5 ga je slomio” – zaključio je Zagrepčanin uz nadu da će susret protiv Austrijanaca biti riješen već nakon nedjeljnog susreta parova. Takav rasplet realnim je učinio Borna Gojo velikom pobjedom protiv Thiema.

“Dobar meč za mene, mentalno je uvijek malo lakše kad se u susret ulazi s vodstvom od 1:0. Hvala Borni Ćoriću što mi je to omogućio. No, iako imamo 2-0 još ništa nije gotovo. Nadam se da možemo sve završiti već u parovima, no tamo često odlučuje jedna lopta. Bez obzira na sve, Borna (Ćorić) i ja smo, ako bude potrebno, spremni dovršiti posao” – uvjerava Gojo. Što se tiče meča protiv Thiema, reći će:

“Odigrao sam dobro, uvijek je tako kad ne izgubim svoj servis. Thiem se vraća nakon ozljede, mislim da je kraj prošle godine odigrao jako dobro, on uvijek ima klasu. Thiem sam može reći kako je igrao, za mene je bilo dobro. Dobio sam” s osmjehom će Gojo.

“Idealan scenarij za nas nakon prvog dana. Oba su naša igrača odigrali odlične mečeve. Ćorić je očekivano pobijedio raspoloženog Novaka, a Gojo iznenadio Thiema. U susretu parova u nedjelju čeka nas iznimno težak meč. Ništa još nije gotovo. Nije to nogomet da vodiš 2:0 i čekaš da sudac svira kraj. Moramo osvojiti treći bod. Svi su u momčadi toga svjesni i nema opuštanja”, upozorava izbornik Vedran Martić.

U nedjelju mečevi počinju u 13 sati, a prvi je na rasporedu susret parova – Ivan Dodig i Nikola Mektić odmjerit će snage s Alexanderom Erlerom i Lucasom Miedlerom. Nakon njih, ako bude potrebno, trebali bi igrati Ćorić i Thiem , a zatim i Gojo i Novak.