Hrvatska iščekuje moguće protivnike na putu do SP-a 2026., ovo su detalji

U petak, 13. prosinca, u sjedištu Međunarodne nogometne federacije Fife bit će održan ždrijeb Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hrvatska reprezentacija izborila je status u prvoj jakosnoj skupini, a Hrvatski nogometni savez u Zürichu će predstavljati tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, pomoćnik izbornika Vatrenih Vedran Ćorluka, team menadžerica Iva Olivari i časnik za medije Marko Cvijanović.

Europske kvalifikacije će biti odigrane u dvanaest skupina, od kojih će šest skupina sadržavati četiri, a drugih šest skupina pet reprezentacija (skupine A do L). Dvanaest prvih nositelja činit će osam četvrtfinalista Lige nacija (prvoplasirane i drugoplasirane momčadi u skupinama Lige A) te najbolje četiri preostale reprezentacije prema Fifinom renkingu. Ostale jakosne skupine određene su prema Fifinom renkingu.

S obzirom na to da sudionici Final Foura Lige nacija (lipanj 2025.) moraju biti u skupini s četirima reprezentacijama (jer kvalifikacije mogu igrati samo od rujna do studenoga), a oni neće biti poznati prije ždrijeba, isti će imati rezervirano mjesto u ždrijebu tako da budući pobjednik jednog određenog četvrtfinalnog para bude smješten u određenu skupinu u kojoj su četiri reprezentacije (A-F), a poraženi iz svakog para u neku drugu skupinu (A-L). Drugim riječima, Hrvatska će u Zürichu saznati dvije moguće opcije puta do SP-a (u slučaju pobjede odnosno poraza u četvrtfinalu), a tek nakon dvoboja s Francuskom znat će tko su joj protivnici u kvalifikacijama.

Pritom će se paziti da skupine s pet reprezentacija mogu imati samo jednu momčad koja u ožujku igra četvrtfinale ili doigravanje u Ligi nacija. Drugim riječima, poraženi iz četvrtfinala Lige nacija, kao i sve druge reprezentacije iz prve jakosne skupine mogu u biti smještene u bilo koju skupinu (od A do L).

Što se jakosnih skupina 2, 3 i 4 tiče, one reprezentacije koje igraju doigravanje mogu biti smještene u bilo koju skupinu s četiri, ili u skupinu s pet momčadi ako ona već ne sadrži reprezentaciju koja igra u ožujku.

Dvanaest pobjednika skupina europskih kvalifikacija ostvarit će izravan plasman na SP, a 12 drugoplasiranih reprezentacija i četiri pobjednika skupina iz Lige nacija koji nisu ostvarili izravan plasman ili drugo mjesto u svojoj skupini osigurat će dodatne kvalifikacije koje će dati još četiri putnika na SP. Taj "play-off" bit će sastavljen od četiri "putanje" s po četiri reprezentacije koje će odigrati polufinale i finale u ožujku 2026. godine.

Europske kvalifikacije započet će u ožujku 2025. godine za reprezentacije koje ne igraju četvrtfinale ili doigravanje u Ligi nacija, a ostali termini su predviđeni za lipanj (za skupine s pet reprezentacija), rujan, listopad i studeni.

